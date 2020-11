"Vendée Globe : suspense en tête de classement, Ruyant bientôt leader ?"

Le classement du Vendée Globe 2020-2021 est particulièrement resserré ce vendredi 20 novembre. Alex Thomson possède une avance réduite sur Thomas Ruyant, son premier poursuivant. Découvrez la position des bateaux sur la cartographie et toute l'actu en direct.

10:07 - Le Diraison : "Je n’en peux plus de ce Pot au Noir !" Plusieurs bateaux sont en revanche encore englués dans le Pot au Noir, cette zone de convergence tropicale aux conditions météo changeantes. C'est notamment le cas de Stéphane Le Diraison, qui confiait ce matin : "Mon corps me gratte partout, je n’en peux plus de cette chaleur et de ce Pot au Noir (rires). Mais sinon je vais bien ! J’essaie de m’extirper de cet endroit. Les premiers ont eu un Pot au Noir indolore et inexistant, et là, il est en train de se reconstituer. Je m’extirpe sur la pointe des pieds avant que cela ne se referme. Je suis rentré dedans ce matin véritablement parce que j’ai traversé très vite la première partie. Je pensais que j’allais passer sans frémir, et depuis trois heures, c’est orages et grains. Je me suis fait arrêter, il n’y a plus de vent. Je devrais souffrir une vingtaine d’heures encore. Ce n’est pas un Pot au Noir comme d’habitude. J’avais un ciel très clair au début et d’un seul coup en début de nuit, j’ai vu des masses nuageuses sur mon radar. Il y eu des éclairs, des pluies diluviennes très intenses, un front de rafales en avant d’un nuage. Il est difficile de s’y retrouver là-dedans ! C’est une chape de plomb, il faut être patient et mali".

09:59 - 14 participants ont passé l'Equateur Après être sortis du Pot au Noir, les bateaux de tête de ce Vendée Globe bénéficient désormais de conditions de vent plus favorables, avec les alizés de l'hémisphère sud. Sébastien Simon, actuel dixième du classement, fait partie des marins qui ont basculé dans l'hémisphère sud. "J’ai bien avancé depuis 24h, j’ai repris du terrain, je suis super heureux d’avoir raccroché le wagon, je ne suis pas loin du groupe avec Maître CoQ, Seaexplorer-Yacht Club de Monaco, et Initiatives-Cœur", se réjouissait-il ce matin, avant de se montrer plus modéré à l'heure d'évoquer les prochains jours de course : "Dans l’Atlantique Sud, ce ne seront pas des conditions à record. On a cet anticyclone à contourner, c’est pour cela que nous nous dirigeons vers le Brésil. Ensuite, on a un front à négocier, ça va être une route extrême Sud. Nous allons sûrement aller chercher la zone de glace bien plut tôt que le cap de Bonne-Espérance. En tout cas, ce ne sera pas une route très directe".

09:51 - Ruyant : "Je ne veux pas rater le coche" Thomas Ruyant s'exprime notamment à travers un carnet de bord publié sur le site de L'Equipe durant ce Vendée Globe. "En ce moment, je suis à 25-26 nœuds, on est en train de remonter sur Alex Thomson devant, indiquait-il hier soir. Et puis avec Charlie Dalin, les écarts se stabilisent un peu. On a chacun des phases plus ou moins rapides, c'est intéressant de surveiller ça et d'analyser un peu même si j'essayer de faire ma propre stratégie. On sait que les conditions météo à venir vont plutôt favoriser l'avant de la course, il peut y avoir de bons écarts, ça peut faire l'élastique par devant. Si c'est le cas, je ne veux pas rater le coche. Je cravache pour essayer de me mettre au moins au niveau d'Alex, de garder Charlie un peu à distance, mais Charlie va très vite. On s'échange un peu les coups en ce moment avec Charlie, sur les meilleures distances entre chaque classement".