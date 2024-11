Yves Parlier : qui est le navigateur et quelle est la vraie histoire derrière le téléfilm "Seul" ?

Ce lundi 4 novembre sur France 2, Samuel Le Bihan incarne Yves Parlier, un navigateur français qui, en 2001 lors du Vendée Globe, a dû réparer seul son mât.

À quelques jours du grand départ du Vendée Globe, dimanche 10 novembre, France 2 rend un hommage aux skippers dans un téléfilm mené par l'acteur Samuel Le Bihan qui incarne Yves Parlier, ancien navigateur de la course en solitaire en 2001. Dans ce film, l'acteur raconte comment le skipper a terminé cette course en solitaire sans escale et sans assistance (la règle du Vendée Globe) après que son mât se soit brisé en trois morceaux le 17 décembre 2000. Mais quelle est la vraie histoire ?

Yves Parlier est une légende du nautisme, réputé et reconnu par les autres. Au fil des années, il enchaîne les succès dans des courses prestigieuses, remportant notamment la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum et la Solitaire du Figaro. Lors de sa troisième participation au Vendée Globe, le navigateur s'affiche en favori avant le départ avec son fidèle bateau. Très vite et sans aucune contestation, il prend rapidement la tête et maintient sa position de leader durant près d'un mois. Mais cherchant toujours plus de vitesse et de performance, Yves Parlier choisit un itinéraire compliqué et évité par le plus grand nombre à travers l'océan Indien. Malheureusement, la météo, catastrophique, ne sera pas en sa faveur et le mât de son bateau se casse au large des îles Kerguelen, laissant le skipper seul en plein milieu de l'océan.

Alors que l'abandon semblait être inéluctable et que tout le monde pousser dans ce sens, il refusera toute assistance extérieure et veut terminer la course avec son IMOCA endommagé. Après un gros travail, il parvient finalement à reprendre la route en bricolant grâce à tous les outils qu'il a avec lui. Mais comment a-t-il pu survivre sur le bateau avec cette perte de temps ? Yvers Parlier mangera des algues, réduira ses portions alimentaires à huit cents calories par jour pour survivre. Finalement, après 126 jours, 23 heures et 36 minutes, il terminera ce Vendée Globe devenu mythique à la 13e place.

Pour l'occasion, Pierre Isoard a donc tenté de retranscrire au mieux cette histoire avec l'acteur Samuel Le Bihan, métamorphosé pour l'occasion. "Seul est d'abord un film sur le courage, l'histoire d'un homme qui refuse d'abandonner et, ça, ça parle à tout le monde ! Il n'est pas nécessaire d'être amateur de voile pour être pris par cette histoire. Nous ne sommes pas dans un simple film de télévision mais dans une autre dimension !" a expliqué l'acteur qui a du perdre 10 kilos pour le tournage.