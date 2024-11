Virtual Regatta : comment jouer à la course virtuelle du Vendée Globe ?

Le Vendée Globe part dimanche 10 novembre et vous pouvez également prendre part à la course !

Le Vendée Globe s'élance officiellement ce dimanche 10 novembre pour environ deux/trois mois de course en solitaire, sans escale ni assistance. Si les passionnés de la voile vont suivre attentivement la course et l'évolution du classement et de la météo, certains vont également se lancer à l'assaut de la course virtuelle du Vendée Globe avec Virtual Regatta.

Le jeu n'est pas qu'une simple simulation virtuelle, elle a été pensée et créée par des ingénieurs, de déligneurs et entrepreneurs. Pour pouvoir jouer à Virtual Regatta, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur le site officiel du titre virtualregatta.com et les joueurs peuvent alors jouer directement depuis leur PC.

Si vous ne voulez pas jouer sur votre PC, l'application est disponible sur Google play pour les utilisateurs d'un smartphone fonctionnant sous Android et sur l'App Store pour ceux qui possèdent un IPhone. Bonne nouvelle, vous pouvez jouer gratuitement au jeu, des crédits sont offerts lors de l'inscription. Même chose lorsque les joueurs s'inscrivent à une course. Au fur et à mesure qu'ils progressent dans le jeu, l'argent virtuel peut se remplir tout seul.

Comment bien jouer ?

Être présent très régulièrement sur le jeu est la clé du succès. Comme pour les vrais navigateurs, il faut se lever la nuit car le jeu repose sur des conditions de navigation et la météo peut changer. Dans le jeu, il existe des routeurs météo qui se basent sur des conditions météorologiques réelles. Si ce n'est pas possible pour vous, des packs existent pour vous donner un peu plus de confort et programmer votre itinéraire.

Comme nous l'indique le Vendée Globe, il faudra également cette année composer avec un aspect stratégique inédit. Les joueurs vont devoir s'attarder sur la gestion de l'énergie, notamment en utilisant de nouveaux consommables comme des shots de café ou des repas complets. Ils pourront ainsi intégrer de nouveaux équipements comme un emmagasineur, un pouf ou encore une veste de quart. Tous ces éléments permettront aux joueurs d'avoir un impact sur la fatigue de leur skipper, ce qui rendra l'expérience encore plus proche de la réalité.