Bon plan vélo électrique : un VELOBECANE à 7 vitesses pour moins de 600 euros

BON PLAN VÉLO ÉLECTRIQUE. Les vélos électriques continuent de s'arracher à l'approche de l'été ! CDiscount propose quelques bons plans comme un VELOBECANE disponible à moitié prix.

C'est bientôt l'été, et quel meilleur moyen pour se déplacer que de profiter du beau temps à vélo électrique ? Ces derniers se sont rapidement imposés comme une alternative aux moyens de transports en commun aux côtés des trottinettes électriques. Faciles à utiliser avec leur assistant moteur, certains sont également pliables afin d'être plus pratiques à transporter et à ranger. Découvrez notre sélection des meilleurs promotions sur les vélos électriques du moment.

Pour ces dames qui souhaitent changer leur mode de transport en s'équipant d'un vélo électrique, plusieurs choix sont disponibles. Tout d'abord, on retrouve le MFC E-LANE disponible chez CDiscount au prix de 1119 euros. Ce dernier dispose d'une très grande autonomie de 80 km afin de vous accompagner durant vos différents trajets en ville. Son écran LCD quant à lui vous aidera à toujours garder un oeil sur votre vitesse actuelle et sur le pourcentage de batterie restant. Le MFC E-LANE est également équipé d'un garde-boue en plastique, ainsi que d'un petit porte-bagages pour disposer de toutes vos affaires lors des déplacements !

Makadam Velo A Assistance Electrique E-lane 28 7v Cdiscount 1119,99 € Voir

Fnac 1545,32 € Voir

Pour un budget un poil plus bas, vous pouvez également mettre la main sur le Amigo E-Active de 28" disponible chez Amazon. Habituellement disponible pour 982 euros, ce vélo est en promotion avec une baisse de prix ainsi qu'un coupon de réduction de 5% ce qui nous amène au prix final de 775 euros ! Ce produit déjà monté à 95% lors de sa livraison, dispose d'une vitesse maximale de 25 km/h pour une autonomie pouvant aller jusqu'à 100 km en fonction de votre gabarit. Vous disposerez également d'un écran avec indicateur de charge de la batterie et réglage de l'assistance moteur !

Amigo E-Active - Vélo électrique pour femme - Vélo électrique 28" - Vélo pour femme avec Shimano 7 vitesses - 250 W et 13 Ah - Batterie Li-ion 36 V - Noir 982,55 € 816,75 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

La marque HIMO est très connue pour ses références de vélos électriques performants qui couvrent plusieurs gammes de prix. Le vélo électrique HIMO Z20 est un modèle plutôt apprécié et bien noté par les différents tests d'experts en la matière. Il dispose notamment d'une belle autonomie pouvant aller de 50 Km à 80 Km selon votre utilisation, d'un système de pliage/dépliage facile à utiliser, et d'une batterie amovible capable de se recharger en une nuit. Habituellement proposé entre 800 et 999,99 euros, le vélo électrique HIMO Z20 est actuellement disponible sur le site de la Fnac pour environ 690 euros. Une belle affaire pour un produit de qualité et qui saura vous accompagner pendant longtemps.

Vélo électrique pliant HIMO Z20 Blanc - Pliable, 20", 250W, Batterie amovible 36V 10Ah 656,48 euros VOIR L'OFFRE sur Fnac

Notez que le vélo électrique HIMO Z20 est disponible en deux coloris différents (blanc et gris). Ces prix "bon plan Fnac" sont également susceptibles d'évoluer en fonction de l'actualité et des stocks disponibles. Tâchez donc de ne pas hésiter trop longtemps si vous voulez réaliser une bonne affaire. La livraison de ce vélo peut prendre entre 4 à 5 semaines selon revendeur.

Si vous êtes à la recherche d'un vélo électrique de ville pour vos trajets quotidiens, CDiscount propose actuellement une belle remise sur un produit de la marque VELOBECANE. Ce vélo dispose de 7 vitesses différentes pour vous accompagner durant vos déplacements, ainsi que d'une autonomie solide de 40 km.

Vélo électrique Velobecane V?lo ?lectrique velobecane easy Cdiscount 1199,99 € 599,99 € Voir

Darty 825,98 € Voir

Le VELOBECANE dispose également d'un affichage dédié au suivi de sa batterie afin que vous puissiez facilement connaître le nombre de km restants. Les produits CDiscount peuvent prendre entre 5 à 10 jours pour une livraison à domicile, et un jour ouvré pour une livraison au point relais. Notez que les prix indiqués dans cet article peuvent être sujets à changement en fonction de l'actualité et des stocks disponibles.