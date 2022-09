Coupe du monde de rugby 2023 : la vente des billets à l'unité s'ouvre, comment s'en procurer ?

RUGBY 2023. Dans moins d'un an, la France vivra au rythme de la Coupe du monde de rugby avec une équipe de France considérée comme l'une des favorites.

[Mis à jour le 13 septembre 2022 à 11h10] Avis aux fans de rugby, la vente des billets pour la Coupe du monde 2023 de rugby ouvre ce mardi 13 septembre à partir de 18h. Pour y accéder, c'est sur le site officiel que ça se passe si... Vous faites partie de la "famille 2023". Pour pouvoir en faire partie, vous avez encore jusqu'à 12h ce 13 septembre pour s'inscrire via ce lien. Si vous loupez l'information, pas de panique, il faudra simplement attendre deux jours de plus, jeudi 15 septembre, pour accéder à l'achat des billets. Si plus de 200 000 billets sont mis à la vente, la liste d'attente est déjà très importante et il faut se dépêcher pour récupérer un précieux sésame.

Dans le détail, sachez que chaque acheteur aura la possibilité d'acquérir plusieurs billets, dans une limite de 6 billets pour la phase de poules, et de 4 pour une même rencontre de phase finale. Le prix de vente de ces billets à l'unité a été fixé à 10 euros pour les matches de poules et 40 euros pour la phase à élimination directe.

La Coupe du Monde de rugby a lieu une fois tous les quatre ans. La prochaine édition se déroulera en 2023 du vendredi 8 septembre au samedi 28 octobre.

En 2019, la Coupe du monde avait eu lieu au Japon où l'Afrique du Sud était devenue championne du Monde. En 2023, le Mondial de rugby aura lieu en France.

Organisée en France, le Coupe du Monde 2023 se déroulera dans neuf stades : le Stade de France à Paris, le stade Vélodrome à Marseille, le stade des Lumières à Lyon, le stade Pierre-Mauroy à Lille, le stade Atlantique à Bordeaux, le stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne, le stade de la Beaujoire à Nantes, l'Allianz Riviera à Nice et le Stadium de Toulouse.

Stade de France (Paris):

France - Nouvelle-Zélande (vendredi 8 septembre)

Australie - Géorgie (samedi 9 septembre)

Afrique du Sud - Irlande (samedi 23 septembre)

Irlande - Écosse (samedi 7 octobre)

Quart de finale 2 : 1er Poule B - 2e Poule A (samedi 14 octobre)

Quart de finale 4 : 1er Poule A - 2e Poule B (dimanche 15 octobre)

Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 - Vainqueur quart de finale 2 (vendredi 20 octobre)

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 3 - Vainqueur quart de finale 3 (samedi 21 octobre)

Finale pour la troisième place (vendredi 27 octobre)

Finale de la Coupe du monde (samedi 28 octobre)

Matmut Atlantique (Bordeaux) :

Irlande - Roumanie (samedi 9 septembre)

Pays de Galles - Fidji (dimanche 10 septembre)

Samoa - Amériques 2 (samedi 16 septembre)

Afrique du Sud - Roumanie (dimanche 17 septembre)

Fidji - Géorgie (samedi 30 septembre)

Stade Pierre Mauroy (Lille) :

France - Uruguay (jeudi 14 septembre)

Angleterre - Amérique 2 (samedi 23 septembre)

Écosse - Roumanie (samedi 30 septembre)

Angleterre - Samoa (samedi 7 octobre)

Asie 1- Roumanie (samedi 8 octobre)

Parc OL (Lyon) :

Pays de Galles - Australie (dimanche 24 septembre)

Uruguay - Afrique 1 (mercredi 27 septembre)

Nouvelle-Zélande - Italie (vendredi 29 septembre)

Nouvelle-Zélande - Uruguay (jeudi 5 octobre)

France - Italie (vendredi 6 octobre)

Stade Vélodrome (Marseille) :

Angleterre - Argentine (samedi 9 septembre)

Afrique du Sud - Écosse (dimanche 10 septembre)

France - Afrique 1 (jeudi 21 septembre)

Afrique du Sud - Asie 1 (dimanche 1er octobre)

Quart de finale 1 : 1er Poule C - 2e Poule D (samedi 14 octobre)

Quart de finale 3 : 1er Poule D - 2e Poule C (dimanche 15 octobre)

Stade de la Beaujoire (Nantes) :

Irlande - Asie 1 (samedi 16 septembre)

Argentine - Amériques 2 (samedi 30 septembre)

Pays de Galles - Géorgie (samedi 7 octobre)

Japon - Argentine (dimanche 8 octobre)

Allianz Riviera (Nice) :

Pays de Galles - Vainqueur du tournoi de qualification final (samedi 16 septembre)

Angleterre - Japon (dimanche 17 septembre)

Italie - Uruguay (mercredi 20 septembre)

Écosse - Asie 1 (dimanche 24 septembre)

Stade Geoffrey Guichard (Saint-Étienne) :

Italie - Afrique du Sud (samedi 9 septembre)

Australie - Fidji (dimanche 17 septembre)

Argentine - Samoa (vendredi 22 septembre)

Australie - Vainqueur du tournoi de qualification final (dimanche 1er octobre)

Stadium de Toulouse (Toulouse) :

Japon - Amérique 2 (dimanche 10 septembre)

Nouvelle-Zélande - Afrique 1 (vendredi 15 septembre)

Géorgie - Vainqueur du tournoi de qualification final (samedi 23 septembre)

Japon - Samoa (jeudi 28 septembre)

Fidji - Vainqueur du tournoi de qualification final (dimanche 8 octobre)

250 000 billets ont été mis à la vente en septembre 2021 et vendus assez vite. Mais des packs pour les phases finales seront proposées dès le 15 mars 2022 à partir de 18h00, à la Famille 2023 sur le site de la Coupe du monde 2023. Le grand public pourra se procurer des places pour les demi-finales et les finales dès le 18 mars 2022 à 18h00.

Le 26 février 2021, le calendrier complet de la Coupe du monde 2023 a été dévoilé. Le Stade de France est le stade qui accueillera le plus de matchs avec dix rencontres dont le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande. Voici le calendrier :

Vendredi 8 septembre :

France - Nouvelle-Zélande (21h00)

Samedi 9 septembre :

Italie - Afrique 1 (13h00)

Irlande - Roumanie (15h30)

Australie - Géorgie (18h00)

Angleterre - Argentine (21h00)

Dimanche 10 septembre :

Japon - Amérique 2 (13h00)

Afrique du Sud - Ecosse (17h45)

Galles - Fidji (21h00)

Jeudi 14 septembre :

France - Uruguay (21h00)

Vendredi 15 septembre :

Nouvelle-Zélande - Afrique 1 (21h00)

Samedi 16 septembre :

Samoa - Amérique 2 (15h00)

Galles - Vainqueur du tournoi de qualification final (21h00)

Irlande - Asie 1 (21h00)

Dimanche 17 septembre :

Afrique du Sud - Roumanie (15h00)

Australie - Fidji (21h00)

Angleterre - Japon (21h00)

Mercredi 20 septembre :

Italie - Uruguay (17h45)

Jeudi 21 septembre :

France - Namibie (21h00)

Vendredi 22 septembre :

Argentine - Samoa (17h45)

Samedi 23 septembre :

Géorgie - Vainqueur du tournoi de qualification final (14h00)

Angleterre - Amérique 2 (17h45)

Afrique du Sud - Irlande (21h00)

Dimanche 24 septembre :

Ecosse - Asie 1 (17h45)

Galles - Australie (21h00)

Mercredi 27 septembre :

Uruguay - Afrique 1 (17h45)

Jeudi 28 septembre :

Japon - Samoa (21h00)

Vendredi 29 septembre :

Nouvelle-Zélande - Italie (21h00)

Samedi 30 septembre :

Argentine - Amérique 2 (15h00)

Fidji - Géorgie (17h45)

Ecosse - Roumanie (21h00)

Dimanche 1 octobre :

Australie - Vainqueur du tournoi de qualification final (17h45)

Afrique du Sud - Asie 1 (21h00)

Jeudi 5 octobre :

Nouvelle-Zélande - Uruguay (21h00)

Vendredi 6 octobre :

France - Italie (21h00)

Samedi 7 octobre :

Galles - Géorgie (15h00)

Angleterre - Samoa (17h45)

Irlande - Ecosse (21h00)

Dimanche 8 octobre :

Japon - Argentine (13h00)

Tonga - Roumanie (17h45)

Fidji - Vainqueur du tournoi de qualification final (21h00)

La composition des poules avait été déterminée en décembre 2020, à l'issue du tirage au sort, en présence du président de la République Emmanuel Macron, qui n'avait pas porté chance aux Bleus, qui se retrouveront opposés, dès le premier tour aux All Blacks de Nouvelle-Zélande. On sait aussi de manière officielle, depuis ce mois de février 2021 que ce France - All Blacks sera le match d'ouverture de la compétition le vendredi 8 septembre 2023.

En plus de la Nouvelle-Zélande que les Bleus affronteront en match d'ouverture, le XV de France sera également oppose à l'Italie, la Namibie et l'Uruguay. La composition des poules :

Poule A : Nouvelle-Zélande ; Italie ; Uruguay ; France ; Namibie

; Namibie Poule B : Afrique du Sud ; Irlande ; Écosse ; Tonga ; Roumanie.

Poule C : Pays de Galles ; Australie ; Fidji ; Géorgie ; vainqueur du dernier tournoi de qualification.

Poule D : Angleterre ; Japon ; Argentine ; Samoa ; Chili

Tenante du titre, l'Afrique du Sud remet son titre en jeu en 2023 lors de la Coupe du monde de rugby en France. La Nouvelle-Zélande et les Sud-Africains font partie des favoris cités pour le prochain Mondial. Du côté des sélections européennes, l'Angleterre et la France, 3e et 4e nation mondiale pourraient venir bousculer les plans des nations de l'hémisphère Sud tout comme l'Irlande qui a vu son ouvreur phare, Jonathan Sexton prolonger jusqu'en 2023 avec la Fédération Irlandaise de Rugby.