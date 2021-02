Rugby. Italie - France : Cretin lance les Bleus, le match en direct

ITALIE - FRANCE. Dylan Cretin a inscrit le premier essai pour les Bleus. Score en live, résultat, résumé… Vivez le match en direct commenté entre l'équipe de France de rugby et l'Italie, en ouverture du Tournoi des nations 2021.

15:44 - Essai de Fickou pour la France Sur cette mêlée ouverte, Antoine Dupont joue au pied vers l'en-but, Gaël Fickou a bien suivi, se montre le plus rapide et inscrit l'essai ! Mathieu Jalibert transforme sans problème et permet à l'équipe de France de mener désormais 17-3 dans ce match d'ouverture du Tournoi des 6 nations 2021.

15:39 - L'équipe de France bousculée Approximative dans son jeu offensif depuis plusieurs minutes, la France souffre face au jeu de passes italien, qui fait des dégâts. Après une entame ratée, la sélection transalpine a bien réagi et joue crânement sa chance.

15:34 - L'Italie marque ses premiers points L'Italie est récompensée de ses efforts : Charles Ollivon part à la faute sur un ruck et l'arbitre siffle logiquement une pénalité en faveur de la sélection transalpine. Face aux poteaux, Paolo Garbisi ne se fait pas prier et transforme. La France ne mène plus que 10-3.

15:32 - Bonne séquence italienne Le XV d'Italie enchaîne les temps de jeu et met l'équipe de France sur le reculoir. La défense tient bon pour le moment mais méfiance !

15:30 - Occasion raté pour l'Italie La France est sanctionnée en raison d'un en-avant volontaire de Bernard Le Roux et offre une pénalité. L'Italie trouve une touche grâce à Paolo Garbisi mais les Bleus s'imposent dans l'alignement et récupèrent la possession.

15:25 - Jalibert aggrave le score La France bénéficie d'une pénalité face aux poteaux. Mathieu Jalibert ne tremble pas et envoie le ballon entre les poteaux. +3 pour les Bleus qui mènent désormais 10-0 face à l'Italie.

15:21 - Essai pour la France ! Les Bleus réagissent tout de suite avec une belle offensive menée par Teddy Thomas, Arthur Vincent puis Gabin Villière. La puissance des avants tricolores fait finalement la différence et c'est Dylan Cretin qui aplatit dans l'en-but. Jalibert ransforme l'essai. La France mène 7-0 face à l'Italie.

15:20 - L'Italie crée le danger Juan Ignacio Brex perce la défense de l'équipe de France qui s'en sort finalement en récupérant une pénalité et se relance.

15:18 - La France à la faute Suite à une chandelle de Dulin, l'Italie récupère le ballon et tente de s'organiser mais les Bleus récupèrent la possession grâce à Teddy Thomas et passent à l'offensive. Jalibert tente ensuite de jouer au pied par dessus la défense italienne mais la France est sanctionnée pour un plaquage non réglementaire. Les Italiens récupèrent une touche intéressante.

15:15 - C'est parti pour ce match Italie - France ! C'est Garbisi qui a donné le coup d'envoi pour l'Italie dans ce match d'ouverture du Tournoi des 6 nations de rugby, disputé à huis clos en raison des restrictions imposées par la pandémie de Covid-19. Brice Dulin est à la réception pour l'équipe de France et trouve une touche dans le camp adverse.

15:10 - Entrée des joueurs sur le terrain L'Italie et l'équipe de France viennent de pénétrer sur la pelouse du stade olympique de Rome. Place désormais aux hymnes, avec d'abord la Marseillaise en l'honneur des Bleus, suivie d'Il canto degli Italiani (Le Chant des Italiens). Début du match dans cinq minutes !

15:07 - Franco Smith : "Un nouveau départ pour le rugby italien" L’Italie espère briser une triste série face à la France : le XV transalpin reste en effet sur 27 défaites d’affilée dans le tournoi des 6 nations. "L’attente est énorme autour de cette première victoire, a concédé cette semaine Franco Smith, le sélectionneur sud-africain de la sélection italienne. Mais on ne veut pas seulement gagner un match. Nous voulons gagner en régularité, avoir une approche qui s’inscrit dans le temps. Pas seulement bien jouer une fois. C’est un nouveau départ pour le rugby italien".

15:05 - Ibanez : "Il n’y a pas d’ascendant psychologique" Si le XV de France a pris l’habitude de dominer régulièrement l’Italie, Raphaël Ibanez, le manager général des Bleus, a invité son groupe à la prudence cette semaine : "Il n’y a pas d’ascendant psychologique lorsqu’on démarre une compétition. Nos adversaires vont chercher à mieux nous connaître et nous allons tenter de garder un temps d’avance car nous sommes constamment dans la recherche. Ce premier déplacement en Italie est loin d’être simple alors à nous de répondre présents".

15:01 - Les cotes nettement en faveur de la France Le XV de France part avec la faveur des pronostics pour son premier match dans ce Tournoi des 6 nations de rugby. Sa cote de victoire ressort ainsi autour de 1,05 euros (pour 1 euro de mise) tandis que le résultat nul est coté à plus de 20 euros et le succès transalpin à près de 15 euros. Faites vos jeux !