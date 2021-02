Rugby. Italie - France : début de Tournoi des 6 nations parfait pour les Bleus, le résumé

ITALIE - FRANCE. Une victoire, sept essais, le point de bonus offensif : l'équipe de France de rugby n'a laissé aucune chance à l'Italie, ce samedi 6 février 2021, en s'imposant sur le score de 50-10. Découvrez le résumé en vidéo de ce match d'ouverture du Tournoi des 6 nations.

18:05 - Le résumé du match en vidéo Découvrez les temps forts d'Italie - France sur ce résumé proposé par France TV :

17:30 - Le résumé d'Italie - France, les Bleus jamais inquiétés L'équipe de France de rugby abordait ce match d'ouverture du Tournoi des 6 nations 2021 en grand favori, en Italie, et a parfaitement justifié son statut, ce samedi. Légèrement empruntés en première période, souvent sanctionnés, les Bleus ont toutefois rapidement mis leur emprise sur la rencontre grâce à des essais de Dylan Cretin, Gaël Fickou et Arthur Vincent et grâce à un Mathieu Jalibert parfait aux transformations, et atteint la pause avec déjà un avantage conséquent (24-3). les hommes de Fabien Galthié sont ensuite montés en puissance en deuxième période et offert un véritable récital offensif, en inscrivant quatre essais de plus, signés Teddy Thomas (x2), Brice Dulin et Antoine Dupont encore très en vue aujourd'hui et d'ailleurs désigné homme du match. Les Bleus débutent parfaitement la compétition avec cette belle victoire et le point du bonus offensif (4 essais suffisaient, le Xv tricolore en a marqué 7) en prime. Prochain rendez-vous pour l'équipe de France dans ce Tournoi des 6 nations : dimanche prochain, en Irlande. Un vrai test pour Charles Ollivon et ses coéquipiers, qui auront l'occasion de démontrer qu'ils postulent et bien à la victoire finale.

17:19 - Galthié satisfait de l'efficacité de son équipe Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus, s'est également exprimé au micro de France TV à l'issue de ce match d'ouverture du Tournoi des 6 nations, parfaitement maîtrisé par la France : "On a marqué sept essais, on a été efficaces même si on a des points d'amélioration pour dimanche prochain à Dublin. On a pu aussi faire des changements assez tôt, et c'était important de poursuivre notre dynamique à l'extérieur".

17:15 - Ollivon : "Vivement dimanche prochain" La réaction de Charles Ollivon, le capitaine de l'équipe de France de rugby, après cette victoire en Italie : "Le début de match a été rude, l'Italie amis beaucoup d'intensité. On a été chercher en profondeur tous les détails. On a été très sérieux dans le préparation. Bravo à tous les gars du groupe, aux Italiens aussi. On arrivera avec le plein de confiance à Dublin, alors vivement dimanche prochain".

17:11 - La série noire se poursuit pour l'Italie L’Italie espérait briser sa triste série face à la France, ce samedi. Il n'en sera rien : le XV transalpin vient en effet de subir sa 28e défaite d’affilée dans le Tournoi des 6 nations et aura encore du mal à éviter la cuillère de bois (trophée imaginaire attribué à l'équipe qui perd tous ses matchs dans la compétition) dans cette édition 2021.

17:04 - Prochain rendez-vous face à l'Irlande pour les Bleus Après cette belle victoire obtenue en Italie, l’équipe de France de rugby aura rendez-vous en Irlande, le 14 février prochain, pour la 2e journée de ce Tournoi des 6 nations 2021. Elle enchaînera ensuite avec la réception de l’Ecosse le 28 février, puis ira défier l’Angleterre à Twickenham le 13 mars, avant d’accueillir le Pays de Galles le 20 mars.

17:01 - Fin du match ! La France domine facilement l'Italie C'est terminé à Rome ! L'équipe de France l'emporte face à l'Italie sur le score sans appel de 50-10. Les Bleus, qui décrochent également le point de bonus offensif (7 essais au total), lancent idéalement leur Tournoi des 6 nations 2021.

16:55 - Antoine Dupont désigné homme du match A quelques minutes du terme de cette rencontre, le demi de mêlée français vient d'être désigné hommes du match. Dupont a une nouvelle fois démontré tout son talent aujourd'hui en inscrivant notamment un essai et en se montrant décisif sur plusieurs autres réalisations de l'équipe de France.

16:52 - Le doublé pour Teddy Thomas ! Après une bonne poussée en mêlée à quelques mètres de la zone d'essai, le ballon sort pour Carbonel. Brice Dulin relaye pour Teddy Thomas qui aplatit en bout de ligne sur l'aile droite. C'est le 15e essai inscrit en équipe de France par Thomas, et son 6e essai dans le Tournoi des 6 nations, en 21 matchs.

16:48 - Carbonel se manque Alors qu'il disposait d'une jolie opportunité de relance, Louis Carbonel cafouille le ballon et commet un en-avant. L'Italie reprend la possession.

16:45 - Essai pour l'Italie L'Italie sauve l'honneur grâce à son ailier Luca Sperandio qui réalise un superbe numéro sur son aile droite et aplatit dans la zone d'essai. La France mène désormais 45-10, alors qu'il reste une quinzaine de minutes à jouer dans ce match.

16:40 - Nouveaux changements français Le deuxième ligne Paul Willemse et le troisième ligne Grégory Alldritt sont remplacés par Taofifenu et Jelonch pour les 20 dernières minutes de ce match d'ouverture du Tournoi des 6 nations 2021.

16:38 - Nouveaux changements côté français Fabien Galthié poursuit son coaching : Damien Penaud, Louis Carbonel et Baptiste Serin font leur entrée en jeu dans cet Italie - France, en lieu et place de Gaël Fickou, Mathieu Jalibert et Antoine Dupont.

16:32 - Dupont marque le 5e essai français Teddy Thomas fait parler sa vitesse et perfore la défense italienne. L'ailier français dispose de deux solutions de passe, Dulin à gauche et Dupont à droite, et opte finalement pour son demi de mêlée, qui aplatit entre le poteaux. Mathieu Jalibert poursuit son sans faute et transforme. La France 38-3.