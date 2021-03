France - Pays de Galles : victoire héroïque des Bleus, le résumé du match

FRANCE - GALLES. Dans un match de rugby au scénario fou, les Bleus se sont imposés face aux Gallois 32-30 et se laissent une chance de remporter le Tournoi des 6 Nations dans une semaine contre l'Écosse. Retrouvez le résume de la rencontre.

23:36 - Charles Ollivon : "Quel combat !" Charles Ollivon est un capitaine victorieux et fier de ses coéquipiers ce soir. "Quand on a pris le carton rouge, ça a été dur dans la tête, a-t-il avoué au micro de France TV. Mais on est resté froid. Quel combat ! C’était rude ! On a pas eu grand chose pour nous mais on a été au bout du bout et ça a payé"

23:30 - Fickou : "Les Dieux du rugby avec nous" Même son de cloche pour Gaël Fickou qui souligne la force mentale de l'équipe. "On est une famille. On a fait des erreurs ce soir mais on a rien lâché jusqu’au bout. Ça s’est reversé à la fin. On avait les dieux du rugby avec nous. Maintenant, on va se préparer pour aller chercher le tournoi la semaine prochaine".

23:23 - Dulin : "Une médaille pour nos avants" L'auteur de l'essai victorieux a lui aussi adressé quelques mots au micro de France 2. "Ça a été acharné. On voulait absolument chercher cette victoire. Il faut donner une médaille pour nos avants qui ont fait un gros boulot sur la dernière action. Il a fallu être patient ce soir".

23:17 - Galthié : "L'équipe a renversé la montage" Fabien Galthié, le souffle presque court, est revenu sur ce scénario de malade mental au micro de France 2. "On connaissait l’adversaire et la dynamique dans laquelle ils étaient. Ce scénario est incroyable. Je retiens cette capacité à aller chercher la victoire malgré tout. L’équipe a cru en son étoile et a renversé la montagne".

23:12 - Objectif: gagner avec le bonus contre l'Écosse. Désormais, la France va devoir gagner contre l'Écosse vendredi prochain avec le bonus offensif et un écart de 21 points pour remporter le tournoi des 6 Nations !

23:01 - VICTOIRE !!! QUELLE FIN DE MATCH !!!! Sur la dernière possession des Bleus, ils ont su parfaitement jouer le coup en écartant à gauche vers Brice Dulin qui n'avait plus qu'à aplatir ! Les Bleus l'emportent 32-30 !! IN-CROYA-BLE !!!

23:00 - ESSSSSSAAAAIIIIII !!!!!!!! VICTOIRE DES BLEUS !!! INCROYABLE !!!!!!!! ESSSAAAIIIII DES BLEUS !!!!!

22:57 - Dernière possession pour les Bleus !! On est au delà des 80 minutes ! Touche pour l'équipe de France qui avait perdu le ballon 1 minute plus tôt mais qui a su la récupérer ! C'est la dernière !! ALLEZ !!! C'EST CHAUD !!!

22:56 - Il reste 2 minutes ! C'est insoutenable !! Il ne reste que 2 minutes ! L'espoir est mince mais il y a la place ! Ça serait dingue mais ces Bleus peuvent le faire !

22:55 - ESSAI DES BLEUS !!!! ENFIN !!!! VOILÀ !! Charles Ollivon aplatit enfin !! Ntamack transforme ! La France doit marquer un essai pour espérer remporter le tournoi !!!

22:50 - Deuxième jaune pour le Pays de Galles qui finit à 13 ! Encore une faute grossière galloise ! L'arbitre adresse un nouveau carton jaune ! C'est dingue ! Il reste 7 minutes ! La fin de match va se jouer donc à 14 contre 13 !! Quel match de dinguo ! Toujours 20-30 !

22:46 - Ollivon à deux doigts de l'essai, jaune pour un Gallois !! MAIS CE N'EST PAS POSSIBLE ! À 14 contre les 15, les Bleus poussent pour marquer !! Ils écartent sur le côté gauche jusqu'à Charles Ollivon qui est tout proche de marquer mais les Gallois s'en sortent encore avec une défense héroïque !! C'est fou !! Ils s'en sortent mais l'arbitre revient sur une faute galloise pour adresser un jaune à un gallois !

22:43 - Rouge pour Willemse et essai annulé L'essai et effectivement annulé ! Sur le ralenti, on voit Paul Willemse mettre ses doigts - sûrement de manière involontaire - dans les yeux d'un Gallois sur l'action précédente menant à l'essai. Après de longues minutes de visionnage, l'arbitre adresse donc un rouge à Willemse. La France va finir ce match à 14... Il reste 12 minutes. C'est terrible. Fin de match cauchemardesque.

22:41 - Essai de l'équipe de France remis en cause ? Oh non ! On pensait à un essai de l'équipe de France ! Mais Paul Willemse aurait commis une faute. L'arbitrage vidéo revoit sur l'action précédente et devrait annuler l'essai. Les Bleus avaient encore butté sur la défense imperméable des Gallois pour finalement écarter sur la gauche jusqu'à l'essai.