DIRECT. Écosse - France : les Ecossais recollent, suivez le match du Tournoi des 6 Nations en live

Écosse - France. Les Ecossais ont laissé passer l'orage et ont recollé au score avec un essai de Darge. Le match est relancé à Murrayfield (12-10).

16:01 - Jaminet fauché En début d'alignement, Woki assure sa prise sur le lancer de Marchand et les Français écartent rapidement grand côté. Sur un long ballon sauté, Moefana casse un premier placage et remet intérieur à Jaminet qui propose une course tranchante. l'arrière est tout proche de passer mais est mis en touche. M. Dickson revient à une faute de Gilchrist qui a retenu au sol Woki.

15:57 - Hogg est malheureux Alors que les Français mettaient la pression et étaient venus chasser Russell, Van der Merwe fait une percée au ras du regroupement et détruit l'organisation française. Penaud se dépouille pour le poursuivre. L'ailier temporise et croise sa passe dans son dos. Le jeu s'ouvre à gauche avec un 4 contre 1 à négocier mais sur la passe sautée, Hogg laisse le ballon lui échapper, à son grand désarroi et celui de Murrayfield qui s'apprêtait à exploser, à moins de 5 minutes de la pause.

15:55 - Les Français souffrent Après un début de match étourdissant, les Français accusent le coup et subissent les vagues écossaises. Russell allonge sur sa gauche à 30 mètres. Hogg prolonge et donne à Haining. le troisième-ligne veut décaler sur l'aile Van der Merwe mais lui met le ballon dans le dos. En-avant.

15:52 - Darge gratte au sol Darge pose un problème pour le moment insoluble pour le XV de France. Auteur de l'essai des siens, le troisième-ligne écossais est à l'affût sur la charge d'Alldritt et vient poser les mains sur le ballon, empêchant le Rochelais de libérer. le soutien français est tardif et Mr Dickson donne une pénalité pour les locaux qui vont renvoyer le jeu dans le camp adverse.

15:48 - Darge en force Suite à la pénalité sous les poteaux jouée à la main par Price, Darge, dans un deuxième temps, casse le placage de Jelonch et aplatit dans l'en-but français pour sa première titularisation. Légèrement décalé sur la droite, Russell est imperturbable et expédie la transformation entre les poteaux. L'Ecosse est de retour à deux points des Bleus (10-12).

15:46 - Price retourné sur la ligne Suite à une pénal-touche jouée dans les 22 mètres français, les Ecossais créent une fixation sous les poteaux tricolores. Price feinte l'ouverture à gauche et part au ras mais se fait attraper par Marchand et retourner sur la ligne où Alldritt l'empêche d'aplatir. Après arbitrage vidéo, il est signalé un placage haut du talonneur français.

15:44 - Arbitrage vidéo en cours Sur un renversement de jeu, Jaminet monte en pointe pour contester le ballon à Skinner. l'arrière français percute le deuxième-ligne et dégage le ballon de la tête. L'arbitre laisse jouer et Penaud se l'emmène du pied avant que le rebond ne le trompe. Derrière, l'arbitre revient finalement sur le début de l'action et indique une pénalité pour l'Ecosse pour l'intervention illicite de Jaminet.

15:40 - Jaminet se manque Derrière ses avants, Price tape loin devant. Jaminet est à la réception mais se troue ce qui profite à Van der Merwe. L'ailier écossais slalome dans la défense française et est stoppé côté droit proche des 22 mètres français.

15:40 - La France en est à 5 victoires La France reste sur cinq victoires consécutives. Les hommes de Fabien Galthié n'ont plus perdu depuis le troisième et dernier match de sa tournée estivale en Australie (30-33).

15:38 - De la précipitation Les Français sont enthousiastes et cherchent à mettre beaucoup de rythme. Dans les 22 mètres écossais, après une bonne prise en touche de Cros, Mauvaka et Dupont ne se comprennent pas et le ballon va au sol entre les deux hommes. Mêlée pour les locaux qui vont pouvoir se donner de l'air.

15:37 - La France est très solide en défense et pose de gros problème à l'Ecosse qui se met à la faute en soutien. Au sol, ceux-ci se jettent sur le côté du regroupement et se font sanctionnée d'une pénalité par l'arbitre. Les Bleus vont pouvoir investir le camp écossais.

15:31 - Pénalité d'Hogg Face aux poteaux, Hogg vient débloquer le compteur de l'Ecosse et acter la réaction immédiate des siens après l'essai français (3-7).

15:30 - Jaminet pas en réussite Jaminet a décidément des soucis avec sa précision depuis le côté droit. Collé à la ligne de touche, dans le coin, le buteur de l'équipe de France manque à nouveau sa cible et laisse le score à 12-3 en faveur des Bleus.

15:29 - Moefana double la mise L'équipe de France est déchaînée. Au pied, Jaminet exploite la nouvelle règle dite "50-22" et trouve depuis sa moitié de terrain, une touche dans les 22 mètres écossais. La touche est parfaitement assurée et le ballon virevolte jusqu'à l'aile droite où Penaud fixe son défenseur et parvient à donner à Baille. Celui-ci résiste et avant d'être emmené en touche sert Moefana qui se jette dans l'en-but (3-12). ???????????????????????????????????? ???????????????? ???????????? ????'???????????? ???????????????? ! Quelle vitesse d'exécution collective parfaite pour le premier essai international de Yoram ! ❤️#ECOFRA #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/etaGulobX8 — France Rugby (@FranceRugby) February 26, 2022