Écosse - France : heure, composition, chaîne... Les infos du match

Écosse - France. Dernière équipe invaincue du Tournoi des VI Nations, le XV de France veut enchaîner une troisième victoire sur la toujours compliquée pelouse de Murrayfield contre le XV du Chardon.

L'enceinte de Murrayfield est une ode au rugby, un temple pour les pratiquants du jeu au ballon ovale là-haut, tout au nord de l'Europe, vibrant au chant mélodieux du Flower of Scotland, fierté d'un peuple qui dans le sport trouve le moyen d'exprimer sa différence et son identité. Là, au cœur du rugby écossais, la France se présente avec ses rêves et espoirs de Grand Chelem, après deux succès qui la place en grande favorite d'un Tournoi des VI Nations dont elle est la dernière invaincue.

Mais voilà sur la route des Bleus, à la poursuite de leur glorieux passé (sa dernière victoire dans le Tournoi des VI Nations remonte à 2010, ndlr), l'étape de Murrayfield. Le joyau écossais n'évoque pas que des bons souvenirs à Fabien Galthié, lui qui y avait subi sa première (et plus lourde) défaite de sélectionneur le 8 mars 2020, les Écossais faisant dégoupiller ses hommes, à l'image d'Haouas expulsé pour un coup de poing (17-28). "Onze points d'écart, un carton jaune, un carton rouge, un non-match, voilà. On avait été renversés par ces Écossais, on n'avait pas pu ou su trouver les clés. Mais ça avait été un apprentissage pour nous", s'est souvenu le sélectionneur français. Un apprentissage insuffisant puisque Hogg et ses partenaires sont venus battre les Bleus au Stade de France l'année dernière. "C'est donc une équipe qui nous pose des problèmes et nous avons conscience du niveau qu'il va falloir être capable de mettre dans tous les secteurs de jeu pour rivaliser dans un contexte sublime", a convenu Galthié. Alors pour ne pas répéter les mêmes erreurs, il a mobilisé ses hommes et insisté sur l'intensité nécessaire à mettre dans les duels à commencer par le secteur aérien où son équipe a souffert récemment. "C'est un jeu d'appréciation et de justesse. Notre objectif est d'être très présents dans ce domaine-là. Mais il faudra aussi être très actif au sol. C'est ce qui est fabuleux dans ce sport, c'est que le jeu aérien se fait d'abord au sol, il faut être en capacité d'enchaîner un certain nombre de tâches collectives parce que ce n'est pas un duel, ce sont des duels", a-t-il estimé. Néanmoins, Fabien Galthié n'a pas révolutionné une équipe qui gagne. En effet, un seul changement a été effectué dans le XV de départ avec le retour de Danty au centre et le repositionnement de Moefana à l'aile. Un choix dicté par la volonté de répondre à "un enjeu de domination physique" que voudront imposer les locaux.

Les Écossais veulent se reprendre

Outre le contexte, le danger viendra également du fait que les Ecossais auront à cœur de montrer un meilleur visage que la semaine passée, battus dans un match fermé et tactique par les Gallois de Dan Biggar, décisif (17-20). "Nous avons été déçus par notre prestation contre le Pays de Galles et nous attendons une réaction ce week-end", a affirmé Gregor Townsend. Le sélectionneur écossais sait toutefois que la tâche s'annonce ardue face aux Français, un peu comme contre l'Angleterre battue en ouverture (20-17). "Ce sera un très grand challenge, face à l'équipe la plus en forme du moment à l'échelon mondial. C'est une équipe en confiance mais nous avons confiance en notre groupe", a-t-il assuré. Il pourra une fois de plus compter sur les inspirations de son capitaine et arrière Stuart Hogg, toujours dangereux à la relance mais aussi sur le pied de son ouvreur Finn Russell, qui s'il est bien protégé peut faire déjouer l'adversaire et le maintenir à distance. Plus que ses individualités, l'Écosse misera sur son groupe, un état d'esprit combatif et son public. Une ferveur qui a terrassé les Bleus lors de leurs quatre dernières venues dans le Tournois des VI Nations. A un an de "sa" Coupe du Monde, l'équipe de France se doit de montrer qu'elle a grandi et appris, et qu'elle peut gagner partout.

La rencontre entre l'Écosse et la France aura lieu à partir de 15h15, du côté du stade de Murrayfield à Édimbourg, capitale du pays.

Ce match comptant pour la 3ème journée du Tournoi des VI Nations entre l'Écosse et la France sera diffusée en exclusivité par France 2. France Télévisions est le diffuseur officiel du XV de France et retransmet toutes les rencontres des Bleus.

La rencontre entre l'Écosse de Stuart Hogg et la France d'Antoine Dupont sera accessible en streaming sur la plateforme Francetv sport.

BetClic : Écosse : 3,25 / Nul : 25 / France : 1,40

Bwin : Écosse : 2,95 / Nul : 17 / France : 1,33

Winamax : Écosse : 3,20 / Nul : 25 / France : 1,40

Écosse : 1. Schoeman, 2. McInally, 3. Fagerson – 4. Skinner, 5. Gilchrist – 6. Darge, 7. Watson, 8. Bradbury – 9. Price, 10. Russell – 11. Van der Merwe, 12. Tuipulotu, 13. Harris, 14. Graham, 15. Hogg ©.

France : 1. Baille, 2. Marchand, 3. Atonio – 4. Woki, 5. Willemse – 6. Cros, 7. Jelonch, 8. Alldritt – 9. Dupont ©, 10. Ntamack – 11. Moefana, 12. Danty, 13. Fickou, 14. Penaud – 15. Jaminet.