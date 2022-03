Pays de Galles - France : heure, composition... Les infos du match des 6 Nations

GALLES - FRANCE. Victorieuse de ses trois premiers matches du tournoi des VI Nations, la France veut entretenir ses rêves de Grand Chelem et défie le Pays de Galles à Cardiff avec une équipe bouleversée par le Covid-19.

Voilà bien une péripétie dont Fabien Galthié et le XV de France se seraient volontiers passer mais la route qui conduit au Grand Chelem ne peut être un long fleuve tranquille, encore plus de l'autre côté de la Manche, où l'hiver se plaît à être rude et humide. Rien à voir avec la météo mais les Bleus, qui promènent leurs nouvelles certitudes, ont été rattrapés par le Covid-19. Ce virus qu'on se plaît à vouloir oublier mais qui n'en finit pas de se rappeler à nous. En effet, mercredi, Damian Penaud, titulaire indiscutable à l'aile et auteur de 3 essais en 3 matches, et Romain Taofifenua, pilier du banc, ont été testés positifs et placés à l'isolement. Deux éléments essentiels dont le sélectionneur des Bleus devra se passer en veillant à préserver la dynamique de son groupe. Car l'an passé, c'était aussi suite à la découverte de plusieurs cas positifs que les Tricolores avaient trébuché en Écosse. Alors rebelote ? Certainement pas à écouter Galthié. "On doit être capable de s'adapter n'importe quand et n'importe où", a-t-il expliqué en conférence de presse. La réaction a été immédiate avec la promotion de Moefana, qui avait déjà parfaitement dépanné à l'aile contre l'Italie, au relais de Villière (de retour dans le XV de départ), et en remaniant le banc pour y inclure Mathis Lebel.

"Rendez-vous avec le sublime et merveilleux"

Au-delà des ajustements tactiques, la confiance de l'ancien demi de mêlée peut aussi s'expliquer car le contexte a changé par rapport à la saison dernière. Encore jeune, son groupe s'était laissé piéger en terre celte par manque d'expérience. Depuis, Dupont et sa bande ont pris du volume et beaucoup appris. Le capital confiance est au plus haut et les idées claires comme l'aurore après trois victoires probantes. Et cela ne sera pas de trop à l'heure de se présenter face au Pays de Galles. Si les Bleus avaient arraché la victoire après la sirène au bout d'un match fondateur au Stade de France en 2021 (32-30), ils n'avaient pu les priver du titre. Surtout, aujourd'hui, ce n'est pas dans le cadre familier de l'enceinte dyonisienne qu'ils évolueront, avec leur public pour les pousser mais dans l'enfer du Millenium Stadium de Cardiff où le peuple gallois, tout de rouge vêtu, portera par la voix et le cœur Biggar et consort. Et les Tricolores devront se méfier car la menace viendra de partout, de la troisième ligne avec le trio Davies-Navidi-Faletau, du pied de Biggar, des relances de Liam Williams, sans oublier la vitesse d'Adams ou l'impact du duo Davies-Watkins au centre. De quoi se tester encore un peu plus et mesurer les progrès réalisés depuis un an. "Vendredi soir, on a rendez-vous avec le sublime et merveilleux", se délecte Galthié, ravi de l'adversité qui se présente aux siens et de l'enjeu qui sous-tend ce choc face au tenant du titre. Plus que ça, le XV de France a rendez-vous avec "son" histoire, celle d'un groupe qui grandit, apprend et veut gagner sur la route de "sa" Coupe du Monde 2023.

La rencontre entre le Pays de Galles et la France aura lieu à partir de 21h, du côté du Pincipality Stadium à Cardiff, capitale du pays.

Ce match comptant pour la 4ème journée du Tournoi des VI Nations entre le Pays de Galles et la France sera diffusée en exclusivité par France 2. France Télévisions et le diffuseur officiel du XV de France et retransmet toutes les rencontres des Bleus.

La rencontre entre le Pays de Galles de Dan Biggar et la France d'Antoine Dupont sera accessible en streaming sur la plateforme Francetvsport.

BetClic : Pays de Galles : 4,30 / Nul : 25 / France : 1,28

Bwin : Pays de Galles : 3,60 / Nul : 17,50 / France : 1,22

Winamax : Pays de Galles : 4,35 / Nul : 26 / France : 1,28

Pays de Galles : 1. Thomas, 2. Elias, 3. Francis – 4. Rowlands, 5. Beard – 6. S. Davies, 7. Navidi, 8. Faletau – 9. T. Williams, 10. Biggar © – 11. Adams, 12. J. Davies, 13. Watkins, 14. Cuthbert, 15. L. Williams.

France : 1. Baille, 2. Marchand, 3. Atonio – 4. Woki, 5. Willemse – 6. Cros, 7. Jelonch, 8. Alldritt – 9. Dupont ©, 10. Ntamack – 11. Villière, 12. Danty, 13. Fickou, 14. Moefana – 15. Jaminet.