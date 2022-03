"France - Angleterre : heure, compo... Les infos sur le match des 6 Nations"

France - Angleterre. Retrouvez sur notre site les dernières informations à propos du dernier match du Tournoi des Six Nations de rugby pour l'équipe de France, qui espère réaliser le Grand Chelem face à l'Angleterre ce samedi soir à 21 heures.

L'équipe de France de rugby s'apprête à vivre une grande soirée au stade de France ce samedi soir. Les Bleus ont l'occasion de remporter le Tournoi des Six nations pour la première fois depuis 12 longues années (2010, soit la plus longue disette de leur histoire) et ont même l'occasion le 10e Grand Chelem de son histoire. Il faudra tout de même que les joueurs de Fabien Galthié se méfie des Anglais, qui n'ont plus d'espoir de victoire dans le Tournoi mais qui seraient certainement ravis de gâcher la fête au stade de France.

L'équipe d'Angleterre a effectivement déçu dans ce Tournoi des Six nations, édition 2022. Les Anglais ont perdu leur premier match en Ecosse (20-17) avant d'enchaîner deux victoires puis de s'incliner à nouveau la semaine passée, à domicile face à l'Irlande (15-32). Difficile de juger ces Anglais qui, s'ils ne peuvent plus être sacrés dans ce Tournoi des Six nations, feront tout pour venir battre les Français au stade de France ce samedi soir. Ce qui constituerait une première depuis 2016.

À quelle heure débute le match France-Angleterre ?

Le coup d'envoi de la cinquième et dernière rencontre du tournoi des Six Nations de rugby entre la France et l'Angleterre sera donné à 21 heures au stade de France par l'arbitre sud-africain Jaco Peyper.

Ce match entre la France et l'Angleterre sera évidemment diffusé en clair à la TV. Ce choc au sommet du rugby mondial sera diffusé sur France 2 ce samedi soir à partir de 21 heures.

Pour suivre cette rencontre entre la France et l'Angleterre sur Internet, il vous faudra également vous rendre sur la plateforme vidéo de France Télévisions. Il est nécessaire de posséder un compte pour pouvoir s'y connecter gratuitement.

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié n'a décidé d'effectuer qu'un seul changement dans son équipe pour affronter les Anglais par rapport à l'équipe alignée à Cardiff, le week-end dernier (9-13). Damian Penaud, rétabli après avoir contracté le Covid, retrouve une place de titulaire à la place de Yoram Moefana à l'aile. Le XV de départ de la France: Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Villière - (o) Ntamack, Dupont (cap.) - Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille.

Le sélectionneur anglais Eddie Jones a effectué cinq changements par rapport au dernier match du XV de la Rose, dont certains assez imprévus. Ewels, Curry, Sinckler, Randall et Malins sortent de l'équipe et sont respectivement remplacés par Isiekwe, Underhill, Stuart, Youngs et Furbank. Le XV de départ de l'Angleterre: Furbank - Steward, Marchant, Slade, Nowell - Smith (o), Youngs - Underhill, Simmonds, Lawes (cap) - Isiekwe, Itoje - Stuart, George, Genge.

Dans cette rencontre au sommet dans le Tournoi des Six Nations, la France est donnée favorite par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire des Bleus oscille entre 1,2 et 1,4 tandis que celle d'une victoire des Anglais se situe vers 3,60.