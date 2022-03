"RUGBY. France - Angleterre : les Bleus reprennent le large, le match des 6 Nations en direct"

C'est terminé au stade de France sur cette dernière mêlée ! Les Bleus s'imposent contre l'Angleterre sur le score de 25 à 13, grâce notamment à 3 essais inscrits par Fickou (15e), Cros (40e) et Dupont (61e). Steward a inscrit le seul essai anglais du match (48e).

Les Anglais sont poussés à la faute sur cette mêlée alors qu'on entre dans la dernière minute de jeu. Les Bleus choisissent à nouveau la mêlée, pour faire tourner le chronomètre et se rapprocher un peu plus de la victoire...

La France récupère le ballon après un en-avant anglais dans ces dernières minutes ! Alors qu'il reste deux minutes à jouer, les Bleus sont tout proches de la victoire et du Grand Chelem. Il faut tout de même bien négocier cette dernière mêlée, dans le camp français...

22:39 - Mêlée dans le camp français

À huit minutes de la fin du match, le jeu reprend par une mêlée, introduction française, sur la ligne des 22 mètres dans le camp des Bleus. On sent de la tension sur la pelouse et dans ce stade de France...