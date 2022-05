Leinster - Toulouse : chaîne TV, compo... Les infos du match de rugby

LEINSTER - TOULOUSE. Miraculé en quart de finale, le Stade Toulousain devra encore élever son niveau d'un cran pour affronter le Leinster. Un air de finale en terre irlandaise.

La campagne d'Irlande continue pour le Stade Toulousain et le niveau continue de s'élever à mesure que la compétition avance. Après avoir affronté et éliminé en deux temps pour un minuscule point l'Ulster, puis avoir écarter le Munster au bout d'une suffocante séance de tirs au but la semaine dernière en quart de finale, le champion d'Europe s'attaque à la troisième feuille du trèfle la plus dure et la plus prestigieuse. Et une nouvelle fois sur l'île celte. "Nous avons réalisé deux gros matchs à l'extérieur pour aller chercher cette demie qui sera encore un cran au-dessus donc à nous d'être sérieux tout au long du match pour encore créer un exploit", a résumé en quelques mots Thomas Ramos.

Mola : "On joue ce qui se fait de mieux"

En conférence de presse, l'arrière toulousain a savamment mesuré ces propos concernant l'adversaire et rassuré quant à sa forme et celle de ses coéquipiers. Les prolongations de la semaine passée ont été bien digérées et tout le monde a hâte de se mesure au Leinster, à l'image du manager haut-garonnais. "On joue une équipe qui maîtrise totalement les joutes européennes. Il y a trois ans, ils nous ont sorti des demi-finales dans un match sans partage (30-12). On a beaucoup appris ce jour-là, et trois ans après on n'est plus les mêmes. Mais eux non plus. Ce tour d'Irlande est copieux pour nous. Sportivement, c'est génial. On joue ce qui se fait de mieux sur le rugby européen", savoure Ugo Mola.

Un duel aux allures de finale entre deux mastodontes du rugby européen. Quand les Toulousains disputent leur 14ème demi-finale dans la prestigieuse compétition, record du Munster égalé, les Irlandais en dénombre 13. Une régularité au plus haut niveau qui dit tout du combat qui s'annonce entre le champion de France et son homologue celte. "On a une nouvelle fois l'opportunité de réaliser de grandes choses dans cette compétition. Le fait de jouer contre Toulouse, un club avec une riche histoire européenne, la seule équipe avec cinq étoiles sur son maillot, ce sera un test face à un très grand d'Europe", a déclaré avec respect et envie le trois-quart centre du Lenster Garry Ringrose.

Maîtriser les bases

Comme souvent, la clé pour Toulouse sera de bien maîtriser les bases, se montrer solide en défense et agressif en conquête pour contrer l'attaque irlandaise orchestrée avec brio par Johnny Sexton. "Le Leinster maîtrise son sujet sur la conquête, les sorties de camp, la capacité à marquer dans la zone de marque. Ce sont les orfèvres de l'organisation et de la structure", décrypte Ugo Mola. "Ils vont chercher à mettre la pression sur nos arrières. Si nous parvenons à bien défendre et à relancer proprement, nous aurons fait un grand pas", poursuit Rory Arnold. "Il faut qu'on arrive à opposer notre talent. Mais le talent demande certaines responsabilités sur les choses plus basiques. Il faut que l'on arrive à répondre au moins sur les basiques du jeu pour faire parler notre différence", complète le manager des Rouge et Noir. Une équation complexe que les Haut-garonnais connaissent bien pour ne pas avoir réussi à la résoudre en 2011 et 2019. Une motivation supplémentaire ajouter à celle de réaliser un triptyque de haut vol. "Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire Ulster, Munster, Leinster ? Si je regarde dans leur championnat, personne n'a jamais fait ce triptyque. Vous savez, nous, on est toujours à la quête de choses un peu particulières et exceptionnelles. Je crois que si on est en mesure de le faire", se délecte Mola. Un défi à la démesure du quintuple champion d'Europe.

La rencontre entre le Leinster et le Stade Toulousain aura lieu à partir de 16h, du côté de l'Aviva Stadium à Dublin, dans la capitale de l'Irlande.

La demi-finale de Champions Cup entre le Leinster et le Stade Toulousain sera diffusée en clair sur France 2 et pour les abonnés sur beIN Sports.

La rencontre entre le Leinster de Johnny Sexton et le Stade Toulousain d'Antoine Dupont sera accessible en streaming sur les plateformes Francetvsport et MyCanal.

BetClic : Leinster : 1,24 / Nul : 22 / Stade Toulousain : 4,40

Leinster : 1. Porter, 2. Kelleher, 3. Furlong – 4. Molony, 5. Ryan – 6. Doris, 7. Van der Flier, 8. Conan – 9. Gibson-Park, 10. Sexton © – 11. Lowe, 12. Henshaw, 13. Ringrose, 14. O'Brien, 15. Keenan.

Stade Toulousain : 1. Baille, 2. Marchand, 3. Aldegheri – 4. Arnold, 5. Meafou – 6. Elstadt, 7. Cros, 8. Jelonch – 9. Dupont ©, 10. Ntamack – 11. Lebel, 12. Ahki, 13. Fouyssac, 14. Mallia – 15. Ramos.