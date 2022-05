RACING 92 - LA ROCHELLE. RUGBY. Score et essais en live, résumé... En demi-finale de la Champions Cup, les Franciliens reçoivent le Stade Rochelais, à Bollaert-Delelis. Le vainqueur affrontera le Leinster, à Marseille, le 28 mai prochain.

Un choc estampillé Top 14 sur la scène continentale. En demi-finale de Champions Cup, le Racing 92 reçoit La Rochelle, dans une rencontre délocalisée à Bollaert-Delelis. Les Franciliens sont contraints à l'exode car la Paris La Défense Arena sera occupé par un concert de Sexion D'assaut. Cette polémique, Laurent Travers, manager du Racing 92, n'en a que faire : "Je ne vais pas rentrer dans ça, moi ce qui m'intéresse c'est le match de 16h et ce qu'il va se passer pendant 80 minutes. Et je suis convaincu que Pierre Venayre (dirigeant rochelais) ne sera pas en short et maillot sur le terrain dimanche à 16h"

Car, du côté des Maritimes, on ne décolère pas de cette décision. En effet, dimanche, les supporters de La Rochelle auront plus de difficulté à se rendre dans l'antre du RC Lens : "Je trouve que cette délocalisation à Lens est une honte, je trouve cela inacceptable, a lancé le manager irlandais Ronan O'Gara. On doit accepter cette décision et être là pour le match. Mais j'ai une grande pensée pour les supporters qui devront faire sept heures de route. Ce n'est pas facile, surtout un dimanche à 16 heures. Il n'y a pas de vols non plus. Mais c'est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler." Sur la pelouse, la rencontre s'annonce électrique entre les deux formations françaises. En Top 14, chaque formation a réussi à l'emporter à domicile : Racing 92 - La Rochelle (23-10, le 11 septembre dernier) et La Rochelle - Racing 92 (19-00, le 26 mars dernier).

Cette demi-finale de Champions Cup entre le Racing 92 et La Rochelle se disputera sur la pelouse de Bollaert-Delelis. Le coup d’envoi de ce choc européen sera donné à 16h00.

Comme c’est le cas pour certaines affiches de Champions Cup, vous aurez le choix de la chaîne pour cette demi-finale entre le Racing 92 et La Rochelle. Cette affiche sera en effet co-diffusée par France Télévisions et beIN Sport. Deux choix s’offrent donc à vous, celui de regarder ce choc sur France 2 ou beIN Sport 1.

Pour suivre Racing 92 - La Rochelle en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez également deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sport ce qui vous permettra de suivre la demi-finale en direct sur beIN Sport 1. De manière gratuite, vous pouvez vous inscrire à france.tv et rejoindre France 2.

Le XV du Racing 92 : Spring - Thomas, Fickou, Vakatawa, Imhoff - (o) Russell, Le (m) Garrec - Diallo, Tanga, Lauret - Bresler, Le Roux - Nyakane, Baubigny, Gogichashvili.

Le XV de La Rochelle : Leyds - Favre, Sinzelle, Danty, Rhule - (o) West, (m) Kerr-Barlow - Vito, Aldritt, Liebenberg - Picquette, Lavault - Atonio, Bourgarit, Priso.