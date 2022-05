RACING 92 - LA ROCHELLE. RUGBY. Score et essais en live, résumé... Dans un match peu spectaculaire, les Jaune et Noir ont réussi à battre le Racing 92, à Bollaert-Delelis. Ils rejoignent le Leinster, le 28 mai prochain, en finale de la Champions Cup.

18:12 - Alldritt (troisième ligne La Rochelle): "Face au Leinster, il va falloir être précis" Chez nos confrères de France 2, l'international français a exprimé sa satisfaction après cette victoire : "On est heureux. Ça a été physique. Il y avait une grosse chaleur. Le Leinster est une très belle équipe. On va récupérer. On va avoir dans le coin de la tête cette finale. Face au Leinster, il va falloir être précis. Ça sera un match de haut niveau."

18:11 - Fickou (centre du Racing 92) : "On a été trop indisciplinés" Au micro de France 2, le vainqueur du Grand Chelem 2021 a réagi après la défaite de son équipe : "La déception est immense. On a été trop indisciplinés. On n’a pas su bien jouer les coups. Ça fait chier. On ne s’est pas échappés, on a tout donné. C’est décevant. On a énormément de regrets. On méritait mieux cette après-midi. Mais La Rochelle a été solide."

18:08 - Le moins mauvais a gagné Pour cette demi-finale de Champions Cup, les supporters pouvaient s'attendre à un sommet. Il a fait pschit. À force de ne pas vouloir perdre, aucune équipe n'a su prendre le jeu à son compte. Le Racing 92 et La Rochelle ont offert un festival de déchet et d'indiscipline (31 pénalités concédées, du jamais vu à ce niveau de compétition !). En première période, le Racing 92 avait frappé le premier grâce à un essai de Vakatawa (26e). Grâce à la faillite au pied de West, les Franciliens ont tourné en tête à la pause (10-8). Dans le second acte, le paquet d'avants des Rochelais a su faire la différence en mettant au supplice la défense francilienne. Un essai de pénalité, et un autre de West, à la sirène, a scellé le succès (13-20). Les Maritimes devront proposer plus de rugby pour enrayer la machine huilée du Leinster, en finale...

18:03 - La Rochelle rejoint le Leinster en finale ! Au terme d'une bouillie de rugby, les Maritimes ont réussi à remporter le bras de fer face aux Franciliens (20-13), à Bollaert-Delelis.

18:03 - Popelin rate la transformation Elle n'avait pas d'incidence.

18:01 - ESSAAAAI DE WEST Cette demi-finale est scellée sur un essai du demi d'ouverture de La Rochelle. Il manque la transformation et la partie sera finie !

17:59 - La Rochelle conserve le ballon Les Maritimes campent dans les cinq mètres du Racing 92 ! Il manque une minute pour rejoindre le Leinster, en finale de la Champions Cup.

17:57 - Le Racing 92 se met encore à la faute Les Franciliens déjouent complètement !

17:56 - La Rochelle obtient une pénalité Dans les 22 mètres du Racing 92, les Maritimes optent pour une nouvelle pénaltouche à cinq mètres de l'en-but.

17:55 - La Rochelle parvient à entrer dans les 22 mètres du Racing 92 Il faut assurer le lancer pour les Maritimes.

17:52 - Aucune équipe ne parvient à conserver le ballon Le Racing 92 et La Rochelle ont peur d'entreprendre. Ils restent cinq minutes, les Maritimes comptent deux unités d'avance.

17:51 - Le spectacle est très faible cette après-midi Cette affiche estampillée Top 14 devait régaler la foule de Bollaert-Delelis. Mais l'enjeu a pris le pas sur le jeu.

17:49 - La mêlée du Racing 92 prend le dessus C'est la deuxième pénalité de rang obtenue par les avants franciliens. Les Ciel et Blanc vont jouer dans le camp de La Rochelle. Il reste 10 minutes.

17:48 - Le tir est trop court Il manque 10 mètres à Popelin... La Rochelle conserve 2 points d'avance au score face au Racing 92.