"Castres - Montpellier : heure, chaîne TV... Les infos de la finale du Top 14"

Après avoir écarté le champion de France toulousain, Castres entend finir sa saison en beauté mais pour cela, il lui faudra vaincre un autre revenant Montpellier. Deux équipes qui se ressemblent furieusement et promettent une âpre bataille en finale du Top 14.

Amateurs de rugby champagne, de jeu de passes léché et de paillettes, passez votre chemin. "Il n'y a pas que le rugby des grandes envolées, il y a aussi un rugby de culture, de valeurs, de territoire. Il est certes différent mais tout aussi passionnant", s'accorde David Darricarrère, l'entraîneur des trois-quarts castrais. Ce soir, au Stade de France, c'est cet autre rugby qui sera à l'honneur, pas moins noble mais autrement plus laborieux, plus proche de l'essence originel de ce sport de cloché où le combat des avants est érigé en art, où le caractère supplante le talent. Un rugby d'hommes où tenir sa ligne, avancé à l'impact auront autant d'importance que de franchir la ligne défensive. "Cette finale, c'est l'apologie de la défense. De chaque côté, on a deux coffres-forts, deux défenses totalement hermétiques", analyse Imanol Harinordoquy. Mais cette finale n'est pas au rabais et oppose, il faut le rappeler, les deux équipes ayant terminé première et deuxième de la phase régulière du Top 14. Une gageure au bout de ce marathon qu'est le championnat de France dont seuls les plus costauds et les plus méritant sortent indemnes.

Revenus de loin

A ce petit jeu, Castres s'en est le mieux sorti, réalisant une fin de saison en boulet de canon. En effet, les Tarnais ont remporté leurs 6 derniers matches et ont inscrit 32 points en moyenne sur les quatre derniers, près du double de leurs standards sur la phase retour. Les hommes de Pierre-Henry Broncan sont en mission. La semaine dernière encore, ils ont su tenir bon au cours des 20 premières minutes quand Toulouse se déchaîna, avant de peu à peu faire déjouer le champion de France et gagner du terrain par la force de ses avants et la précision d'Urdapilleta. Le "petit" n'a jamais douté, convaincu de ses forces, certes rudimentaires, et de son destin. Un destin qui s'est dessiné lorsque Broncan a été appelé au chevet d'un CO mal en point à l'automne 2020. Le manager a su remobiliser son groupe où se mêle éthique de travail et expérience. "Castres est un club qui a l'habitude de ne pas faire de bruit mais de travailler en restant humble tout en gardant ses objectifs en tête. Cette équipe fait son bout de chemin en étant très soudée et sans se soucier de ce qui se dit", indique Florent Vanverberghe. "On a une bonne expérience dans ce groupe qui sait ce qu'il veut et a de la profondeur. On est déterminés et on sait ce qu'on veut au fond de nous même si on reste humbles", abonde Thomas Combezou. Cette ambition est celle de gagner et d'aller soulever à nouveau ce bouclier de Brennus, come il y a quatre ans. "Cela commence à faire loin", s'amuse le centre tarnais, présent quatre ans plus tôt lors du titre surprise du CO, face à…Montpellier.

Comme Castres, Montpellier revient de loin. Peut-être même plus. Après la première vague de Covid, le MHR va toucher le fond et vivre une saison de galère. Un temps dernier, le club luttera jusqu'à l'avant dernière journée pour assurer son maintien. "Rien de mieux que de jouer le maintien pour forger le caractère d'un groupe", assure Guilhem Guirado à Rugbyrama. Ainsi qu'une conquête européenne. Ce titre en Challenge européen a contribué à rendre la confiance à un collectif que Philippe Saint-André a profondément remanié. Avec l'ancien sélectionneur du XV de France, le MHR a tourné le dos à son ère sud-africaine et s'est bâti une identité. Revenu au bord du terrain la saison passée, il a repris ces distances et laissé les clés à ses adjoints avec un succès certain. Depuis janvier, le club n'a plus quitté les deux premières places du Top 14.

Guirado : "Prêts à tirer une dernière cartouche"

"On est prêts à tirer une dernière cartouche pour cette finale", promet Guirado. Une finale qui devrait se jouer sur des détails entre deux équipes jumelles. "On sait que la conquête de Montpellier est XXL", relève Darricarrère mais croit aux chances des siens. "Contre Toulouse, il y avait un très beau contre en face mais, malgré ça, on a pu lancer le jeu et avoir nos ballons." Les Tarnais s'appuieront une fois de plus sur leur générosité qui leur permet de réagir et de pallier à leurs petites erreurs. "C'est une équipe très complète qui sait envoyer du jeu, mais aussi, dans les moments faibles, déposer des ballons au pied. Ils possèdent des joueurs qui savent tout faire", prévient, dans Rugbyrama, Arthur Vincent qui se méfie des Castrais. Le natif de Montpellier aimerait bien aider son club à décrocher son premier titre national et effacer le souvenir douloureux de 2018 quand le MHR, leader de la phase régulière et favori, avait été plié par l'élan tarnais. "C'est un remake, rien de plus. Il n'y a pas d'émotion particulière à trouver là-dedans", évacue Paillaugue. L'émotion sera toutefois bien présente au moment de se présenter sur la pelouse du Stade de France, avec ce bouclier de Brennus à portée de main. Le dernier acte d'une saison éreintante où CO et MHR promettent un engagement de tous les instants et l'expression d'une certaine idée du rugby. La parole est aux défenses.

La demi-finale entre le Castres Olympique et le Montpellier Hérault Rugby aura lieu à partir de 20h45, du côté du Stade de France à Saint-Denis.

La finale du Top 14 entre le Castres Olympique et le Montpellier Hérault Rugby sera diffusée en direct en clair sur France 2 et sur Canal +, pour les abonnés à la chaîne cryptée.

La rencontre entre le Castres Olympique de Mathieu Babillot et le Montpellier Hérault Rugby de Ghuilem Guirado sera accessible en streaming sur les plateformes Francetvsport et MyCanal.

BetClic : Castres Olympique : 1,84 / Nul : 18 / Montpellier Hérault Rugby : 2,13

Parions Sport : Castres Olympique : 1,85 / Nul : 21 / Montpellier Hérault Rugby : 2,15

Winamax : Castres Olympique : 1,85 / Nul : 20 / Montpellier Hérault Rugby : 2,15

Quelles sont les compositions de Castres et Montpellier ?

Castres : 1. Walcker, 2. Barlot, 3. Hounkpatin – 4. Vanverberghe, 5. Staniforth – 6. Babillot ©, 7. De Crespigny, 8. Ben Nicholas – 9. Arata, 10. Urdapilleta – 11. Nakosi, 12. Botitu, 13. Combezou, 14. Palis – 15. Dumora.

Montpellier Hérault Rugby : 1. Lamositele, 2. Guirado, 3. Haouas – 4. Verhaeghe, 5. Chalureau– 6. Bécognée, 7. Camara, 8. Mercer – 9. Paillaugue ©, 10. Garbisi – 11. Rattez, 12. Serfontein, 13. Doumayrou, 14. Vincent – 15. Bouthier.