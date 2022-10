RUGBY. France – Angleterre : les Bleues s'inclinent avec les honneurs face aux Red Roses... le résumé de la rencontre

Auprès de TF1, le patron de l'équipe de France a livré son analyse après la défaite concédée face à l'Angleterre (7-13) : "C'était vraiment proche... On a été exemplaires. Mais, on doit se lâcher un peu plus en attaque. Ça se joue à de petits détails ce soir. Ce groupe n'est pas loin de le faire. Maintenant, on espère retrouver l'Angleterre un peu plus loin dans la compétition."

11:15 - Gaëlle Hermet, capitaine de l'équipe de France : "Je suis fière de ce groupe"

Au micro de TF1, la troisième ligne de l'équipe de France est revenu sur la défaite face à l'Angleterre (7-13) : "On avait besoin de se remettre en confiance. On voulait se prouver des choses individuellement et collectivement. Défensivement, on a fait le match parfait. On a fait douter l'Angleterre. On les connaît, on a vu de la crainte dans leurs yeux. Mais, on a manqué de précision. On a laissé quelques munitions. Je suis fière de ce groupe. Ce n'était pas le résultat attendu, mais il reste des rencontres à disputer. J'espère qu'on leur donne rendez-vous très vite pour la suite de la compétition ! Ce soir, on a pris un bonus défensif. C'est positif au classement ! Maintenant, on doit basculer vers le match des Fidji."