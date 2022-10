RUGBY. Toulouse - La Rochelle : suivez en direct le choc du Top 14

Arrivé à l'intersaison à Toulouse, l'ailier va vivre un moment particulier en jouant contre ses amis. Auprès de Midi Olympique, l'intéressé s'est confié : "Je ne me pose pas trop de questions. J’attends forcément ce match, surtout pour affronter mes potes restés là-bas. Je suis proche de Uini Atonio, Reda Wardi ou Levani Botia. On a toujours des groupes en commun sur lesquels on s’écrit tous les jours. C’est particulier de jouer contre eux mais je ne veux pas me mettre de pression sur la manière de l’aborder. Pour l’aspect émotionnel, ce sera plus spécial de revenir à Marcel-Deflandre au match retour."

20:35 - Picquette (deuxième ligne de La Rochelle) : "On doit arrêter de se poser trop de question face à Toulouse"

En conférence de presse, le deuxième ligne de La Rochelle s'est confié avant de retrouver Toulouse. Les Maritimes n'ont plus gagné face aux Rouge et Noir depuis 2019 : "On a essayé de totalement changer notre préparation cette semaine, a avoué le deuxième ligne de La Rochelle en conférence de presse. L'idée, c'est d'appuyer sur nos forces et de ne pas changer nos habitudes, alors qu'on avait essayé par le passé de les surprendre. On a parlé en ce début de semaine, on doit arrêter de se poser trop de question face à Toulouse, et de faire ce qu'il faut pour les battre, car l'équipe en a assez de perdre contre eux."