France - Italie : horaire, chaîne, compos... Toutes les infos du match

FRANCE - ITALIE. RUGBY. Pour les quarts de finale de la coupe du Monde féminine, ce samedi 29 octobre, la France affronte l'Italie, à Whangarei (Nouvelle-Zélande), pour une place dans le dernier carré. Un match sous tension pour la bande à Hermet.

La coupe du Monde féminine de rugby passe à la vitesse supérieure ! Ce samedi 29 octobre, la France croise le fer avec l'Italie, dans le cadre des quarts de finale de la compétition. Les Bleues, encore en rodage durant la phase de poules (deux succès contre l'Afrique du Sud et les îles Fidji et un revers contre l'Angleterre), doivent hausser leur niveau de jeu pour éviter une désillusion face à l'Italie, nation en constante progression. "On a composé l'équipe la plus performante et adaptée possible pour l'Italie, qui est une équipe joueuse, très dynamique, qui joue beaucoup avec de petits gabarits très véloces, a présenté Thomas Darracq, sélectionneur-entraîneur du XV de France féminin. On a souhaité mettre l'équipe la plus efficiente pour s'opposer à ce profil de jeu."

La donne a désormais changé dans cette coupe du Monde : chaque match est éliminatoire. Pas étonnant donc que le staff ait choisi d'aligner son XV majeur face à l'Italie. Pour la dernière rencontre de la phase de groupes, face au Fidji, l'encadrement des Bleues avait décidé de laisser plusieurs joueuses au repos : "Il était nécessaire qu'elles aient un moment de régénération après un match comme l'Angleterre, a poursuivi Darracq. Même si elles mettaient toujours un grand investissement, on sentait qu'elles en avaient besoin. C'est l'occasion de repartir sur cette deuxième phase de compétition du mieux possible."

Ce quart de finale de la coupe du Monde féminine de rugby entre la France et l'Italie se dispute le samedi 29 octobre à Whangarei, en Nouvelle-Zélande. Le coup d’envoi de cette affiche sera donné à 5h30.

Comme c’est le cas pour les affiches de cette coupe du Monde féminine de rugby, vous aurez un seul choix pour regarder ce quart de finale entre la France et l'Italie, ce samedi 29 octobre. Cette affiche sera en effet diffusée par le groupe TF1. Vous devrez donc vous brancher sur TF1.

Pour suivre France - Italie en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul et unique choix. Vous devrez vous inscrire, gratuitement, au service MyTF1. Par la suite, vous aurez accès à la chaîne TF1 pour regarder le quart de finale de la coupe du Monde féminine de rugby.

Le XV de départ pour la France : 15. Boulard ; 14. Grisez, 13. Filopon, 12. Vernier, 11. M. Ménager ; 10. Drouin, 9. Bourdon ; 7. Mayans, 8. Escudero, 6. Hermet (cap.) ; 5. Fall, 4. Ferer ; 3. Joyeux, 2. Sochat, 1. Deshaye.

Le XV de départ de l'Italie : 15. Minuzzi ; 14. Muzzo, 13. Sillari, 12. Rigoni, 11. Magatti ; 10. Madia, 9. Stefan ; 7. Locatelli, 8. Giordano (cap.), 6. Sgorbini ; 5. Duca, 4. Fedrighi ; 3. Gai, 2. Bettoni, 1. Turani.