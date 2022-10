RUGBY. France - Italie : la France écrase l'Italie et rejoint les demi-finales de la coupe du Monde féminine

FRANCE - ITALIE. RUGBY. Après une première période poussive, la France, à l'usure, a croqué l'Italie (39-3), ce samedi 29 octobre, à Whangarei (Nouvelle-Zélande). Les Bleues rejoignent ainsi les demi-finales de la coupe du Monde féminine de rugby.

08:30 - Merci d'avoir été présent pour ce France - Italie ! Grâce à sa belle victoire face à l'Italie (39-3), le XV de France féminin est qualifié pour les demi-finales de la coupe du Monde de rugby. Pour connaître le futur adversaire des Bleus, il faut attendre quelques heures. À 8h30, ce samedi 29 octobre, la Nouvelle-Zélande, chez elle, affronte le Pays de Galles.

08:15 - Joanna Grisez, ailière de l'équipe de France : "On sent qu’on progresse" Auprès de TF1, l'ailière du XV de France féminin, qui a marqué un triplé face à l'Italie, a exprimé toute sa satisfaction à la suite de la qualification pour les demi-finales de la coupe du Monde : "C’était un très beau travail d’équipe. On se libère enfin, et c’est ça que j’ai envie de retenir. On a pris nos marques. On sent qu’on progresse. Mentalement, on arrive à basculer."

08:05 - Les remplaçantes des Bleues ont fait un sacré travail face à l'Italie À l'image de Touyé, qui a marqué un essai peu de temps après son entrée (64e), les finisseuses ont montré leurs qualités face à l'Italie. Au-delà d'un XV type, les Bleues ont un effectif homogène. De bon augure avant les demi-finales !

07:55 - Thomas Darracq, manager du XV de France féminin : "Je veux féliciter le groupe et le staff" Au micro de TF1, le sélectionneur de l'équipe de France féminine s'est réjoui du succès obtenu à l'Italie (39-3), qui permet aux Bleues de rallier les demi-finales de la coupe du Monde : "On s'est libérés. Nous sommes dans le dernier carré. On a manqué beaucoup d'occasions, mais l'objectif est atteint. Je veux féliciter le groupe, et le staff ! On a mis beaucoup de jeu, et les finisseuses ont fait un beau travail. On a groupe homogène, qui a envie de montrer ses qualités."

07:45 - Grisez voit triple face à l’Italie L'ailière du XV de France féminin était dans une forme resplendissante pour ce quart de finale de la coupe du Monde de rugby ! La joueuse à sept a inscrit trois beaux essais (3e, 68e et 70e) pour mener les Bleues à la victoire ! C'est le véritable facteur X de l'effectif de Darracq.

07:35 - La réaction de Gaëlle Hermet après le succès de la France face à l'Italie Au micro de TF1, la troisième ligne du XV de France féminin a livré son ressenti après la qualification des Bleus pour les demi-finales de la coupe du Monde de rugby : "Je suis hyper heureuse. On fait un match plutôt accompli. On a bien géré le vent. On a lâché les chevaux dans la deuxième période. Ça y est, nous sommes en demi-finale ! C’était l’objectif ! On ne doit pas s’arrêter là ! On s’est fait plaisir lors de cette rencontre. On va bosser cette semaine, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine."

07:26 - Une qualification en deux temps pour la France contre l'Italie ! Favorite de ce quart de finale de la coupe du Monde féminine, la France a longtemps été poussive dans cette rencontre face à l’Italie. Maladroites, les Bleues sont rentrées à la pause avec le goût de la frustration (10-3). Au sortir des vestiaires, face à la baisse physique de l’Italie, les joueuses de Darracq ont récité leur rugby avec notamment un triplé de Grisez (39-3).

07:23 - L'Italie dégage le ballon, c'est gagné pour la France, 39-3 ! L'Italie a envoyé le ballon en touche.

07:21 - L'Italie a le dernier ballon d'attaque face à la France La demi d'ouverture de l'équipe d'Italie trouve une touche au sortir de ses 22 mètres.

07:20 - La France réalise une faute de main ! Cette offensive du XV de France féminin est stoppée par un en-avant !

07:18 - La France repart à l'attaque ! Le XV de France féminin a de l'appétit dans cette fin de rencontre. Il reste trois minutes dans ce quart de finale de la coupe du Monde féminine de rugby.

07:16 - Incompréhension sur cette attaque française ! Sur une passe de Chambon, Touyé réalise un en-avant dans les 40 mètres de l'Italie.

07:16 - L'Italie tente de réagir face à la France L'écart est fait, mais l'Italie veut finir sur une meilleure note.

07:13 - Queyroi transforme l'essai, 39-3 ! En coin, la demi d'ouverture du XV de France féminin a réglé la mire !