RUGBY. France - Afrique du Sud : les Bleus en supériorité, suivez le match en direct

Une semaine après leur victoire étriquée contre l'Australie (30-29), les Français se frotte aux Sud-africains. Face aux champions du monde, ils devront soutenir le défi physique et tenter d'amener la rencontre sur son terrain. Suivez avec nous en direct la rencontre entre la France et l'Afrique du Sud.

21:27 - Ramos transforme l'essai (13-0) Face aux poteaux, à une vingtaine de mètres, Thomas Ramos continue son sans-faute en réussissant la transformation (13-0).

21:26 - Baille signe le premier essai des Bleus (11-0) ! Début de match parfait pour la France. Après 21 minutes, Baille plonge dans l'en-but sud-africain et inscrit le premier essai du match pour les Bleus. Le pilier vient conclure un mouvement d'ampleur avec Penaud et Macalou sur l'aile gauche. Ensuite, les avants ont enfoncé la ligne défensive adverse jusqu'à ce que le Toulousain profite de l'espace libéré par Kolisi pour s'infiltrer, tromper Mbonambi et marquer au pied du poteau gauche (11-0).

21:24 - Ollivon, contreur en chef Sur le lancer de Mbonambi, Ollivon devance Smith en fond d'alignement et vient voler le ballon aux Sud-africains. L'ancien capitaine des Bleus règne dans les airs.

21:23 - Ramos en rajoute 3 (6-0) Légèrement décalé sur la gauche, dans une position proche de son premier coup de pied, Thomas Ramos renouvelle l'expérience et réussit sa pénalité de 40 mètres. Les Bleus se détache gentiment (6-0).

21:20 - Ramos se manque Après un nouveau lancer égaré par les Sud-africains, les Bleus inversent la pression et font de grands dégâts par leur agressivité. Sur l'aile gauche, Ramos voit un décalage et veut jouer au pied à ras de terre. C'est mal touché et l'arbitre revient à une faute préalable. Pénalité à suivre pour les Bleus.

21:18 - Macalou au pied Macalou a pris place sur l'aile, Moefana glissant au centre. Le nouvel entrant est tout de suite sollicité et joue au pied. Il est tout proche de réussir un 50-22 mais finalement, il n'était pas bien positionné. La touche sera sud-africaine sur leurs 22 mètres.

21:17 - Danty sort pour une commotion Sonné après la violente charge de Du Toit, Danty quitte la pelouse en se tenant le visage et va observer un protocole commotion. Il est remplacé par Macalou.

21:14 - Carton rouge contre l'Afrique du Sud ! Suite au revisionnage des images, il apparaît que Du Toit a plaqué directement à la tête Jonathan Danty. C'est un carton rouge direct pour le troisième-ligne sud-africain après 12 minutes de jeu.

21:13 - Nche sanctionné Nche se fait coincer au sol et ne relâche pas le ballon. Le pilier est sanctionné d'une pénalité. M. Barnes est appelé par la vidéo pour une action litigieuse quelques secondes plus tôt sur Danty dans le regroupement.

21:12 - Le contre bleu Sur le lancer de Mbonambi, le sauteur français contre le ballon et le rabat dans le camp français. Les Français se dégage au pied mais ne trouve pas la touche. Le danger va revenir.

21:10 - L'occupation bleue Derrière une première mêlée stable, Dupont ressort sur Ntamack qui attend à la lisière des 22 mètres. L'ouvreur tape au loin pour occuper le terrain. Arendse capte e relance à la main. Il est pris par Jelonch mais ce dernier ne se sort pas de la zone plaqueur-plaqué. Pénalité pour les Sud-africains qui vont jouer en touche dans le camp bleu.

21:08 - Penaud ferme la porte Willemse ouvre le jeu au pied dans la diagonale à gauche. Il trouve de Allende qui tente de passer mais se fait rattraper par Penaud. Le centre passe avant d'aller en touche mais c'est en-avant.

21:07 - Ntamack déborde..en touche Sur une récupération, Ntamack voit de l'espace sur l'aile gauche et s'y engouffre. L'ouvreur français remonte le terrain jusqu'aux 22 mètres où le retour d'un Sud-africain le fait mordre en touche.

21:06 - La défense française fait le travail Sur le renvoi de Willemse, Alldritt commet l'en-avant. L'avantage est joué et Ntamack s'accroche à son adversaire pour provoquer la perte de balle. Derrière, Dupont dégage en touche.

21:04 - Ramos ouvre le score pour les Bleus (3-0) Face aux poteaux à près de 40 mètres, Thomas Ramos allonge juste ce qu'il faut son coup de pied et donne l'avantage aux Français (3-0).

21:02 - Pénalité pour la France ! Après moins de deux minutes de jeu, de Klerk anticipe trop rapidement la sortie de balle de Dupont et commet un en-avant volontaire en accrochant le bras du Français. Pénalité dans l'axe des poteaux.

21:01 - Coup d'envoi à Marseille ! Romain Ntamack donne le coup d'envoi pour l'équipe de France face à l'Afrique du Sud. Un long renvoi capté dans les 22 mètres par Smith.

20:57 - Les deux équipes sur la pelouse Les deux équipes ont pénétré sur la pelouse et se sont alignées devant la tribune officielle avant que les hymnes ne retentissent en commençant par l'hymne de l'Afrique du Sud, suivi de celui de l'équipe de France.

20:57 - Nienaber entre admiration et vigilance "Avec leurs trois-quarts, la France peut déclencher une offensive à partir de rien. Elle peut nous tester à n’importe quel endroit du terrain. Devant, les joueurs sont costauds avec de gros porteurs. La mêlée est solide, leur touche est excellente et ils peuvent également faire des mauls après cette phase. Quant à leur défense, elle est très bien organisée (…) C’est un défi incroyable pour notre équipe (…) Nous savons que nous sommes prêts", loue Jacques Nienaber, admiratif de l'évolution des Bleus et du défi qui s'annonce pour son équipe à un an de la Coupe du Monde.

20:55 - Galthié : "Nous sommes prêts à relever le défi" "C'est une équipe qui cherche à avancer quoi qu'il arrive, avec ou sans le ballon. Ils ont une ''rush défense'' qui se jette sur l'adversaire de la 1ère à la 80e minute. C'est en partie grâce à ce harcèlement permanent qu'ils ont été champions du monde. Ce sont des magnifiques joueurs de rugby, des magnifiques combattants, mais nous sommes prêts à relever le défi", a analysé le sélectionneur de l'équipe de France Fabien Galthié, excité à l'idée de se frotter aux champions du monde sud-africains.

20:50 - L’Afrique du Sud ne tombe pas deux fois L'Afrique du Sud n'a plus perdu deux fois de suite contre des équipes européennes depuis 2017-2018 quand elle s'était inclinée lors du dernier test de la tournée d’automne (22-24) et le premier de la tournée d'été suivante (20-22), à chaque fois contre le Pays de Galles. Il faut remonter à 2016 pour voir les Springboks tomber deux fois de suite lors d’une même tournée d’automne (trois défaites en Angleterre, Italie et au Pays de Galles, ndlr).

20:45 - L’Afrique du Sud, cette bête noire L'Afrique du Sud a beau être surnommée la nation arc-en-ciel, son équipe de rugby a tout d’une bête noire pour l'équipe de France. Les Springboks ont ainsi remporté leurs sept derniers affrontements contre les Bleus. C'est leur plus longue série de victoires consécutives contre les Français.

20:40 - Treize ans sans succès Si la France enchaîne les victoires depuis plusieurs mois, il lui reste une équipe qu'elle n'a pas battu depuis très longtemps. En effet, cela fait 13 ans que les Bleus n'ont plus réussi à vaincre l'Afrique du Sud. Le 13 novembre 2009, à Toulouse, ils avaient souffert en première période avant de déborder leurs adversaires après la pause grâce à la réussite au pied de Dupuy et Parra (20-13). Vincent Clerc avait signé le seul essai tricolore, ce soir-là.

20:35 - Une défaite cruelle en 2018 Lors du dernier match entre les deux équipes, le 10 novembre 2018, la France croyait bien mettre fin à sa série de défaite mais a cédé à la dernière seconde sur un essai de Mbonambi (26-29). Les Bleus avaient pourtant tout bien fait, menant de 14 points après l'essai de Bastareaud au retour des vestiaires mais ont craqué petit à petit.