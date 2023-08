Liste XV de France : les 33 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde

33 joueurs ont été choisis pour jouer avec le XV de France tout au long de la Coupe du monde de rugby. Voici la liste.

Ils sont donc 33. Parmi le dernier groupe de 42 joueurs qui a terminé la préparation à la Coupe du monde, Fabien Galthié et le staff du XV de France ont tranché pour choisir ceux qui, à leurs yeux, sont les meilleurs éléments pour aller le plus loin dans une compétition dont les Bleus sont favoris. 9 joueurs ont donc été écartés par l'encadrement tricolore, au terme d'une préparation débutée fin juin. Un effectif toutefois amputé de Romain Ntamack, le demi d'ouverture s'étant gravement blessé au genou lors du deuxième match de préparation contre l'Ecosse.

Pour Fabien Galthié, l'annonce de la liste des 33 joueurs retenus était un non-évènement. A ses yeux, il s'agissait même d'inverser les choses et ne pas s'arrêter sur les sélectionnés et les écartés. "L'idée, c'est de construire un groupe qui va être amputé de plusieurs joueurs", avait-il expliqué après le match contre les Fidji. Surtout, le sélectionneur affirmait que chacun connaissait déjà sa situation : "Si on attendait dimanche (20 août, ndlr) pour faire la liste, ça signifierait qu'on n'aurait rien fait pendant 4 ans. Non. On essaie de travailler de façon cohérente et chaque joueur connaît à peu près sa position, chaque joueur a pu échanger et lire à travers ces échanges notre potentiel décision."

Qui dit joueurs sélectionnés, dit clubs lésés. Alors que tous ceux retenus évoluent en Top 14, certaines écuries voient davantage de leurs membres porter les couleurs du XV de France par rapport à leurs adversaires. Et comme bien souvent, c'est le Stade toulousain qui est le plus représenté avec 10 joueurs chez les Bleus. Le champion de France en titre représente donc à lui seul un tiers du groupe tricolore lors de cette Coupe du monde. Sept autres écuries sont également représentées. Les détails, club par club :

Toulouse : Baille, Aldegheri, Marchand, Mauvaka, Flament, Cros, Jelonch, Dupont, Jaminet, Ramos

: Baille, Aldegheri, Marchand, Mauvaka, Flament, Cros, Jelonch, Dupont, Jaminet, Ramos La Rochelle : Wardi, Atonio, Bourgarit, Alldritt, Boudehent, Hastoy, Danty

: Wardi, Atonio, Bourgarit, Alldritt, Boudehent, Hastoy, Danty Bordeaux-Bègles : Falatea, Lucu, Moefana, Bielle-Biarrey, Penaud

: Falatea, Lucu, Moefana, Bielle-Biarrey, Penaud Toulon : Gros, Ollivon, Villière

: Gros, Ollivon, Villière Racing 92 : Woki, Jalibert, Fickou

: Woki, Jalibert, Fickou Montpellier : Willemse, Vincent

: Willemse, Vincent Lyon : Taofifenua, Couilloud

: Taofifenua, Couilloud Stade français : Macalou

A noter toutefois que le Top 14 ne jouera pas pendant la Coupe du monde. Le championnat ne reprendra ses droits que le 29 octobre 2023, lors de la 4e journée de la compétition. Avec ou sans les internationaux ? Tout dépendra du parcours du XV de France. Si les Bleus sont champions du monde (finale le samedi 28 octobre), ils pourraient n'être de retour que fin novembre ou début décembre, période de repos oblige... avant de repartir préparer le Tournoi des VI Nations.