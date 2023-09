JEU. Saurez-vous trouver les records du XV de France ?

Sélections, points marqués, scores improbables... Connaissez-vous tous les records de l'histoire du XV de France ? Testez vos connaissances !

Le XV de France, c'est 117 ans d'histoire. Autant dire que depuis le début des Bleus sur la scène internationale, de nombreuses rencontres sont restées gravées dans les mémoires. Et avec 1165 joueurs différents ayant porté le maillot tricolore, certaines performances ont été inscrites dans le marbre. Aujourd'hui, Linternaute vous propose de revenir sur ces records qui ont marqué l'histoire du XV de France, à travers un jeu.

Plus grand nombre de sélections, meilleur marqueur, scores improbables, spectateurs... Vous pourrez découvrir tous ces chiffres fous on jouant à notre quiz ci-dessous. 10 questions sont posées avec trois propositions de réponse. A vous de trouver la bonne à chaque fois. Aucune limite de temps n'est fixée pour répondre. Une fois votre réponse sélectionnée, appuyez sur "Suivant". La réponse et une petite explication sera alors donnée, puis la question suivante apparaîtra automatiquement.

Pour participer, c'est juste ici :

Pour participer à notre prochain jeu autour de la Coupe du monde de rugby, rendez-vous avant le prochain match de l'équipe de France, contre l'Italie, prévu le vendredi 6 octobre 2023.