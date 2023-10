5 erreurs reconnues par World Rugby, mais la France aurait-elle vraiment gagné le match face à l'Afrique du Sud ?

World Rugby a reconnu cinq erreurs d'arbitrage pendant le quart de finale France - Afrique du Sud. Mais le match aurait-il basculé en faveur des Bleus sans ces erreurs ?

Les superviseurs de World Rugby auraient relevé, d'après les informations de Midi Olympique, cinq erreurs majeures d'arbitrage lors du quart de finale entre le XV de France et l'Afrique du Sud, perdu pour un point par les Bleus (28-29). Les décisions de Ben O'Keeffe, l'arbitre du soir, avaient été remises en cause par quelques joueurs français après la rencontre (Antoine Dupont, Jonathan Danty) mais surtout décortiquées par les supporters français sur les réseaux sociaux. Et l'arbitre néo-zélandais a bien fait cinq erreurs : trois en faveur des Springboks, mais aussi deux en faveur du XV de France. Le résultat du match aurait-il été différent sans ces erreurs ?

Deux cartons jaunes oubliés

D'abord, l'arbitre de la rencontre a été conforté par World Rugby dans sa décision de ne pas siffler en-avant volontaire sur la claquette salvatrice d'Eben Etzebeth en début de match (6e). En revanche, la première erreur est en faveur des Français : Damian Penaud aurait dû être sanctionné pour un plaquage non maîtrisé sur Eben Etzebeth justement, qui aurait mérité une pénalité voire un carton jaune (9e). A ce moment là, le score était de 7-7 et la France a eu ensuite une occasion de marquer, mais Thomas Ramos ne l'a pas convertie. Pas d'avantage direct pour les Bleus, mais ils auraient sûrement bien plus subis à 14 contre 15, alors qu'ils ont campé dans le camp des Springboks dans les cinq minutes suivantes.

L'erreur suivante est une faute sud-africaine, et elle a bien été pointée du doigt par les Français : le déblayage dangereux de Pieter-Steph Du Toit sur Jonathan Danty, qui s'en était lui-même plaint après la rencontre, aurait mérité un carton jaune pour un contact à la tête (17e). Les Français ont été pénalisé sur cette action, alors qu'ils auraient dû être récompensés. Surtout, la faute était dans les 22 mètres des Springboks face aux poteaux, et Thomas Ramos aurait facilement marqué trois points supplémentaires. Les Bleus auraient-ils aussi évité l'essai encaissé deux minutes plus tard suite à la pénaltouche ? Rien ne le dit puisque les Springboks auraient quand même bénéficié d'un renvoi dans le camp français, mais le score aurait alors été de 10-7 au lieu de 7-12.

Kolbe est parti trop tôt, et la dernière pénalité n'était pas valable

Le grand débat du match a été tranché : pour World Rugby, Cheslin Kolbe est bien parti en avance sur la transformation de Thomas Ramos (22e). Oui, sauf que rien ne garantit que l'arrière français l'aurait réussie, encore moins vu la position en coin et sous la pression de Kolbe, qui, s'il était parti à temps, aurait quand même gêné le Français.

La dernière erreur en faveur de l'Afrique du Sud intervient à la 68e minute, et elle est très lourde de conséquences : le grattage de Kwagga Smith sur Cameron Woki était illicite, puisqu'il s'est appuyé sur le sol avec ses mains avant de prendre le ballon. Le score était alors de 25-26 pour les Springboks, et ils ont bénéficié de la pénalité qui leur a fait gagner le match, portant leur marque à 29 points. Or ce sont les Français qui auraient dû bénéficier de cette pénalité face aux poteaux sur la ligne médiane. On peut raisonnablement penser que, comme Handré Pollard, le buteur tricolore Thomas Ramos l'aurait réussie. Le score aurait alors été de 28-26, et non 25-29. Mais les Boks auraient bénéficié du renvoi dans le camp français.

Enfin, la dernière erreur de l'arbitre a avantagé les Bleus. A la 78e minute, alors que le score était déjà de 28-29, Cameron Woki a échappé à une pénalité contre lui pour un hors-jeu. Une faute qui n'aurait pas changé l'issue du match, puisque les Sud-Africains menaient déjà et ont gagné le match sur le même score.

En définitive, rien ne dit si les Bleus auraient gagné ce match sans ces erreurs d'arbitrage : les cartons jaunes auraient changé la physionomie de la rencontre, et les deux équipes auraient joué différemment si les Bleus avaient mené au score et non l'inverse. Il est toutefois incontestable que les erreurs qui ont bénéficié aux Sud-Africains semblent plus lourdes de conséquence sur l'issue du match, que celles en faveur des Français. Mais le match est joué, le score est scellé, et toutes les rencontres pourraient être décortiquées de la sorte. Les erreurs d'arbitrage font partie du sport. Ce match doit tout de même amener World Rugby à s'interroger sur l'interprétation de certaines règles et l'usage de la vidéo, pour limiter à l'avenir des polémiques de telle ampleur.