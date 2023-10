Argentine - Angleterre : le XV de la Rose se pare de bronze, le résumé du match

23:15 - Sam Underhill, élu meilleur joueur de ce Argentine - Angleterre : "C’est un peu surréaliste"

Appelé au début du mois en remplacement de Jack Willis, blessé, le troisième ligne a été auteur d'une énorme partie en défense. "C’est un peu surréaliste ce qui s'est passé. Ces dernières semaines ont été géniales, j’ai adoré faire partie de ce groupe. C’est un honneur de représenter son pays et de pouvoir contribuer à offrir un départ en beauté à autant de grands joueurs, c’est fantastique de faire partie de cette histoire. Face à l'Argentine, on a respecté notre plan de jeu, sans paniquer. Beaucoup de joueurs savent que ce sont les vingt dernières minutes qui comptent dans ces matchs-là. On a respecté notre plan de jeu face à un bel adversaire. Bravo à eux."