RUGBY. La Rochelle - Toulouse : les Toulousains punis d'entrée de match, suivez la rencontre en live

L'arbitre venait de prévenir Julien Marchand et la sanction n'a pas tardé à tomber dans ce La Rochelle - Toulouse. Après une nouvelle faute, Ludovic Cayre accorde un essai de pénalité et donne un carton jaune à Brennan.

Le remplaçant d'Antoine Dupont plaque très haut Kerr-Barlow et est logiquement sanctionné par l'arbitre de ce La Rochelle - Toulouse. Les Maritimes respirent.

La Rochelle - Toulouse débute après le coup de sifflet de Ludovic Cayre. Il s'agit du dernier choc de l'année 2023 entre deux équipes en difficulté et qui déçoivent cette saison.

L'entraineur des 3/4 toulousain a expliqué pourquoi les cadres étaient mis au repos à l'occasion de ce La Rochelle - Toulouse : "Nous avons regardé le temps de jeu depuis le début de la saison. Il y a des Mondialistes, mais d'autres aussi qui ont cravaché fort durant leur absence. Ils avaient besoin de repos. On a senti que c'était le moment de le faire. l n'y a pas 50 fenêtres dans la saison pour le faire. Après ce match à La Rochelle, on enchaîne par un bloc délicat lors duquel il y aura les deux derniers matchs de poule de Champions Cup."

C'est un choc rêvé pour clôturer l'année 2023 de rugby. Même si il restera un dernier match à disputer ce dimanche, le véritable feu d'artifices est pour ce La Rochelle - Toulouse. Cette rencontre est un remake de la dernière finale du Top 14 remporté dans les derniers instants par les Rouge et Noir grâce à Romain Ntamack.

Si les Toulousains ont retrouvé des couleurs, ce n'est pas vraiment le cas du Stade rochelais qui pointe à la 10e place du Top 14. Les Maritimes restent sur trois défaites de suite et doivent se relancer pour finir l'année 2023 sur une bonne note.

20:19 - Toulouse retrouve des couleurs

Après un début de saison difficile, les Rouge et Noir abordent ce La Rochelle - Toulouse avec plus de confiance. En effet, les Toulousains restent sur trois succès de rang et se retrouvent à la 7e place du Top 14 à cinq points de la deuxième place.