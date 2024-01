Coupe d'Europe de rugby : les scénarios de qualification et le programme TV complet

Dernière journée de la Champions Cup ce week-end avec des enjeux à tous les étages.

Dernière journée de la Champions Cup ce week-end avec des clubs français qui espèrent se qualifier. La qualification s'annonce tout de même compliquée pour Toulon et le Racing 92, battus à trois reprises lors des trois premières journées. Les deux clubs peuvent encore se qualifier, mais auront besoin d'un miracle pour passer. Dans le détail, il faudra l'emporter à domicile samedi (16 h 15) face à Cardiff pour le Racing et espérer que les Harlequins, déjà qualifiés, s'imposent à domicile contre l'Ulster la veille (samedi 20 janvier, 14 h). En cas de victoire non bonifiée, un match nul assorti d'un point de bonus offensif pourrait qualifier les Irlandais et les Franciliens seraient reversés en Challenge Cup. Pour Toulon, il faudra s'imposer à Glasgow vendredi (21 h), face à des Écossais qui devront aussi l'emporter pour se qualifier. Les Toulonnais devront ensuite compter sur un faux pas de Bayonne, qui recevra Exeter dimanche (18 h 30). En revanche, c'est déjà terminé pour le Stade Français qui jouera pour l'honneur

Pour Bordeaux, l'enjeu est de garder la première place de la poule pour pouvoir recevoir lors des phases finales en s'imposant en Afrique du Sud. Les Bordelais seraient alors la toute première équipe à s'imposer dans l'Hémisphère Sud depuis l'intégration des franchises. Le Stade Toulousain vise également la première place dans son groupe en recevant Bath à Ernest-Wallon, dimanche (16 h 15). Une victoire ou un nul et les Français, déjà qualifiés, resteraient devant.

Pour Lyon, en déplacement sur la pelouse des Saracens, l'enjeu n'est pas capital. Avec deux succès et quatre points de bonus , les Lyonnais sont assurés de finir au moins à la troisième place de leur poule. Pour Bayonne, les scénarios sont assez compliqués, mais tout est possible. Pour se qualifier en huitième de finale de la Champions Cup, une victoire face à Exeter dimanche (18 h 30) est obligatoire tout comme une victoire de Toulon à Glasgow vendredi (21 h). En revanche, si les Écossais l'emportent, Bayonne peut espérer rattraper le Munster avec le bonus offensif. Enfin, Bayonne peut être éliminé si Toulon parvient à prendre un point et qu'eux s'inclinent de leur côté...

Enfin, La Rochelle a son destin en main, s'ils s'imposent ou font nul à Sale dimanche (14 h), ils pourront toujours prétendre aux huitièmes de finale. Une défaite et ce sera terminé pour les Maritimes.

Le programme