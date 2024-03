Bordeaux-Bègles - Toulouse : compositions, pronostics... Les infos du choc de la 19e journée de Top 14

Choc en clôture de la 19e journée de Top 14. Au Matmut Atlantique de Bordeaux, l'UBB reçoit l'ogre toulousain. Compositions, diffusion TV... Découvrez toutes les informations sur cette affiche de gala.

Après la fin du VI Nations, place au retour des internationaux dans les clubs. Ce dimanche soir, les amateurs de rugby ont le droit à une affiche de gala entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain en clôture de la 19e journée du Top 14. Pour ce choc, le club girondin pourra compter sur le retour plus tôt que prévu de son ouvreur international, Matthieu Jalibert. À la suite d'une entorse du genou avec un ligament interne touché, le n°10 bordelais devait être initialement absent durant au moins six semaines. "Déjà le diagnostic a été moins sévère que ce que l'on avait prédit quand il est sorti, quand on a vu l'image. Il a des formes de régénération un peu plus rapides que d'autres, ce n'est pas sa première blessure. Il se connaît, s'il reprend, c'est qu'il est à 100 %", a déclaré son coéquipier en charnière, Maxime Lucu, titulaire face à Toulouse. Les autres internationaux de l'UBB, Damian Penaud, Louis Bielle-Biarrey, Nicolas Depoortere et Yoram Moefana seront également titulaires.

Côté toulousain, les joueurs d'Ugo Mola reste sur une défaite à Perpignan lors de la dernière journée. À Bordeaux, le staff du champion de France en titre peut compter sur de nombreux retours dans son XV comme ceux de Julien Marchand, Thibaud Flament, Alexandre Roumat ou celui de Thomas Ramos. Sur le banc, Cyril Baille, Dorian Aldegheri ou le demi de mêlée star Antoine Dupont pourront apporter en fin de rencontre. En conférence de presse, l'entraîneur des trois-quarts du Stade Toulousain a confié apporter plus d'importance à la qualité du jeu plutôt qu'au résultat : "C'est le match qui réunit le groupe à la suite du Tournoi des 6 Nations et cette période des doublons qui a été très positive pour nous. Cela nous permet de nous reconnecter, et je l'espère de la meilleure des façons. Ce qui est certain, c'est que ce match sera difficile, attendu, avec un certain engouement du côté du stade Matmut Atlantique qu'on aime beaucoup et qui nous a souvent réussi. Quelle que soit l'issue, on sera bien plus attaché au contenu qu'au résultat, comme on le fait ces dernières semaines." En cas de succès à la Matmut Atlantique ce soir, les Toulousains peuvent reprendre la tête du Top 14.

À quelle heure débute Bordeaux-Bègles - Toulouse ?

Le coup d'envoi du dernier match de la 19e journée de Top 14 opposant l'Union Bordeaux-Bègles au Stade Toulousain est prévu dimanche 24 mars à 21h05 au Matmut Atlantique de Bordeaux (France). Adrien Marbot sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Bordeaux-Bègles - Toulouse ?

Détenteur des droits TV du Top 14, Canal+ diffusera le choc entre les Bordelais et les Toulousains.

Si vous souhaitez regarder l'affiche de gala lors de la 19e journée de Top 14 entre l'UBB et le Stade Toulousain sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions de Bordeaux-Bègles - Toulouse ?

Bordeaux-Bègles : 15. Buros; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.), 8. Tatafu, 7.Diaby, 6. Bochaton; 5. Coleman, 4.Cazeaux; 3. Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Boniface.

Toulouse : 15. Mallia; 14.Retière, 13.Costes, 12.Ahki, 11.Lebel; 10.Ramos, 9.Graou; 8.Roumat, 7.Brennan, 6.Willis; 5.Flament, 4.Arnold; 3.Merkler, 2.Marchand (cap), 1.Neti.

Quels sont les pronostics de Bordeaux-Bègles - Toulouse ?