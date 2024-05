DIRECT. Montpellier - Toulouse : début de match fou avec deux essais en quatre minutes, suivez l'affiche !

Si le maintien en Top 14 est mathématiquement encore possible pour Montpellier, le champion du monde U20 Leni Nouchi est conscient qu'ils devront batailler : "C'est vrai qu'on a un pied dans le barrage, on ne peut pas le nier. Maintenant, on a des joueurs de classe mondiale dans l'équipe qui ont déjà joué des matchs sous pression beaucoup plus qu'en ce moment, donc il faut se servir d'eux aussi, essayer d'apprendre d'eux et de suivre le groupe, suivre les leaders qu'il y a dans cette équipe, les plus anciens, pour relever la pente et continuer à avancer malgré les mauvais résultats".

14:15 - De précieux points laissés

Battu du plus petit écart à Castres (27-26) lors de la dernière journée, Montpellier laissé filer de précieux points dans la course au maintien. En conférence de presse, Patrice Collazo a souligné l'importance des dernières minutes dans une rencontre : "Le money time, c'est le reflet d'une saison. Quand vous avez manqué de maîtrise toute la saison, vous ne pouvez pas arriver et dire qu'on essaie de maîtriser le plus de choses possibles. Mais on le voit aussi que dès qu'on ne maîtrise pas un truc, on se met tout de suite en difficulté et on le paie le cash. C'est l'inverse de Toulouse qui a maîtrisé sa saison et qui arrive. C'est la différence entre une équipe qui est première et une équipe qui est avant-dernière".