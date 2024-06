Toulouse - La Rochelle : Dupont dans le viseur d'O'Gara et des Rochelais

Qui du Stade Toulousain ou de La Rochelle décrochera le premier billet pour la finale de Top 14 ? Les deux équipes s'affrontent ce vendredi soir au Matmut Atlantique de Bordeaux. Capitaine toulousain, Antoine Dupont sera particulièrement observé par les Rochelais.

Coup d'envoi décalé

En raison du deuxième match de l'Euro 2024 de football entre l'équipe de France et les Pays-Bas, le coup d'envoi de la demi-finale de Top 14 a été décalé afin d'éviter une confrontation, en accord avec la LNR.

La confiance aveugle d'Ugo Mola

Si le Stade Toulousain a remporté ses trois derniers boucliers de Brennus face à La Rochelle, Ugo Mola a souligné l'avantage de ses joueurs dans les confrontations directes en conférence de presse : "L'étiquette de favoris? On est à cinq titres en cinq ans... Le dénigrer serait vous prendre pour des... Ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne baisse pas le niveau de vigilance. C'est notre sixième match de phases finales contre La Rochelle, on en a gagné cinq. Mais on a pas encore gagné le sixième. Cette génération-là, n'en déplaise à certains, va encore gagner des titres." Pour cette rencontre phare de la saison en Top 14, l'entraîneur toulousain pourra compter sur son groupe au complet, y compris Antoine Dupont qui dispute potentiellement son dernier match avant de prendre part à la sélection française olympique de rugby à 7 pour disputer les JO de Paris 2024.

En conférence de presse, Ugo Mola a également souligné les forces adverses avant d'évoquer les qualités de son groupe : "La Rochelle a développé le secteur offensif. Il y a ce que tu penses être, et ce que tu dois montrer. Moi, je veux montrer quelque chose demain soir. L'équipe du Stade Toulousain doit le faire, veut le faire. Notre force, c'est de s'adapter et d'aller dans des chemins un peu particulier." Avant d'ajouter qu'il attend une belle performance de ses hommes : "Quand Antoine part à 7, c'est pour tenter autre chose. Ce qui est sur, c'est que notre volonté, notre envie au club, c'est de continuer à mettre le club dans des situations où on pourra jouer des titres, jouer des demi-finales. On espère être à la hauteur de l'évènement demain."

Les éloges d'O'Gara à Dupont

Dans cette dernière ligne droite du Top 14, La Rochelle compte bien gâcher l'excellente saison toulousaine et dérocher le précieux sésame pour la finale qui aura lieu le vendredi 28 juin à l'Orange Vélodrome de Marseille. Pour créer l'exploit face à l'armada du Stade Toulousain, Ronan O'Gara cible Antoine Dupont mais également les autres membres de l'effectif adverse. En conférence de presse, l'entraîneur irlandais a clamé sa confiance envers Tawera Kerr-Barlow : "Ça serait futile d'avoir un plan contre lui, a-t-il estimé. Parce que si tu en fais un, tu donnes une opportunité à un autre Toulousain et n'importe lequel est capable de marquer. J'ai la chance d'avoir un énorme compétiteur en face de Dupont. Entre Kerr-Barlow et Dupont, ça sera un bon match. J'ai une énorme confiance en mon numéro 9."

Ronan O'Gara a profité de l'occasion pour louer les qualités du capitaine toulousain : "C'est un joueur phénoménal. Il est fantastique. Quand tu es son coach, tu dois apprécier toutes ses qualités, c'est quelqu'un de magnifique pour le rugby. Surtout, en parlant avec mes joueurs, j'ai pu comprendre que c'était un super garçon en dehors du terrain aussi. On aimerait tous que nos enfants suivent quelqu'un comme lui. C'est magnifique pour le rugby français et le rugby mondial d'avoir un mec de cette classe.

À quelle heure débute Toulouse - La Rochelle ?

Le coup d'envoi de la demi-finale de Top 14 opposant Toulouse à La Rochelle est prévu vendredi 21 juin à 20h15 au Matmut Atlantique de Bordeaux. Tual Trainini sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Toulouse - La Rochelle ?

Détenteur des droits TV du Top 14, Canal+ diffusera le choc entre les Toulousains et les Rochelais.

Comment suivre Toulouse - La Rochelle en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la première affiche des demi-finales de Top 14 Toulouse et le Stade Rochelais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions de Toulouse - La Rochelle ?

Toulouse : 15. Ramos ; 14. Mallia, 13. Chocobares, 12. Ahki, 11. Kinghorn ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.); 7. Willis, 8. Roumat, 6. Cros ; 5. Arnold, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Mauvaka, 1. Baille.

La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Nowell, 13. Seuteni, 12. Favre, 11. Leyds ; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Jégou, 8. Alldritt (cap.), 6. Cancoriet ; 5. Skelton, 4. Picquette ; 3. Atonio, 2. Latu, 1. Wardi.

Quels sont les pronostics de Toulouse - La Rochelle ?

Betclic : Toulouse : 1,28 / Nul : 25,00 / La Rochelle : 3,50

Bwin : Toulouse : 1,26 / Nul : 17,00 / La Rochelle : 3,40

NetBet : Toulouse : 1,29 / Nul : 25,00 / La Rochelle : 3,50

Unibet : Toulouse : 1,28 / Nul : 24,50 / La Rochelle : 3,48

À quelle heure débute Toulouse - La Rochelle ?

Le coup d'envoi de la demi-finale de Top 14 opposant Toulouse à La Rochelle est prévu vendredi 21 juin à 20h15 au Matmut Atlantique de Bordeaux. Tual Trainini sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Toulouse - La Rochelle ?

Détenteur des droits TV du Top 14, Canal+ diffusera le choc entre les Toulousains et les Rochelais.

Comment suivre Toulouse - La Rochelle en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la première affiche des demi-finales de Top 14 Toulouse et le Stade Rochelais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions de Toulouse - La Rochelle ?

Toulouse : 15. Ramos ; 14. Mallia, 13. Chocobares, 12. Ahki, 11. Kinghorn ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.); 7. Willis, 8. Roumat, 6. Cros ; 5. Arnold, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Mauvaka, 1. Baille.

La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Nowell, 13. Seuteni, 12. Favre, 11. Leyds ; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Jégou, 8. Alldritt (cap.), 6. Cancoriet ; 5. Skelton, 4. Picquette ; 3. Atonio, 2. Latu, 1. Wardi.

Quels sont les pronostics de Toulouse - La Rochelle ?