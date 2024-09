Vannes - Toulouse : le Stade Toulousain lance un message au Top 14... le résumé du match

23:07 - En patron, Toulouse gâche la fête de Vannes (18-43)

Promu dans l’élite, Vannes a vécu le premier match de son histoire en Top 14. Et, on peut le dire, les Bretons ont appris face à la meilleure équipe de France et du monde (18-43). Volontaires, combatifs, ils ont buté sur le froid réalisme de la bande à Ramos. L’arrière a été le grand homme de cette partie avec 23 points, dont un essai (3e). Les Rouge et Noir ont aussi se nourrir des erreurs techniques adverses comme sur la réalisation de Roumat (29e), qui a profité d'un coup de pied manqué de Ruru. Dans le second acte, tout juste entré sur le terrain, Théo Ntamack, grâce à une bonne course à proximité d’un ruck, a scellé le succès (61e). Vunipola (53e) et Van der Merwe (66e) ont rendu l’addition un peu moins lourde. L’Anglais restera dans les livres d’histoire comme le premier marqueur du RCV dans l’élite. Le dernier mot est revenu aux visiteurs avec des réalisations d'Ahki (76e) et d'Ainu'u (80e+2). Deux essais en fin de partie qui ont offert le bonus offensif au Stade Toulousain.