Top 14. Toulouse - Clermont : avec le retour de Dupont, Toulouse veut enclencher la marche avant

Après deux défaites consécutives, Toulouse se doit de retrouver une dynamique positive. Face à Clermont (ce soir à 21h05), Ugo Mola va pouvoir compter sur des retours de poids.

“On est tout simplement à notre place. On va baisser la tête. Il y a des moments où on est brillants et parfois on pédale un peu à côté du vélo ", le constat froid d'Ugo Mola après la défaite à Castres est révélatrice d'une forme en deçà de ses joueurs par rapport aux saisons précédentes, du moins pour l'instant. Face à Clermont ce soir, le Stade veut se relancer avec le retour de joueurs importants. Le polyvalent Juan Cruz Mallia, Alexandre Roumat, Romain Ntamack et Ange Capuozzo sont dans l’effectif en plus du retour tant attendu d'Antoine Dupont, qui commencera sur le banc. Un retour synonyme de mauvaise nouvelle pour les Jaunards qu'a préféré prendre à la rigolade Benjamin Urdapilleta : "J'ai vu qu'il avait repris cette semaine et qu'il était disponible pour jouer contre nous. Il n'aurait pas pu attendre une semaine ?".

L'objectif, se relancer face à des Clermontois récents vainqueurs du rival toulonnais le week-end dernier et qui s'avanceront sans pression. Christophe Urios a fait quelques changements pour ce déplacement avec la titularisation d’Alexandre Fischer en 3e ligne et Massa au talon. En difficulté offensivement, les Jaune et Bleu vont devoir élever le curseur pour espérer rivaliser, ils seront portés par une paire de centre dense avec George Moala et Irae Simone.

Sur quelle chaîne regarder Stade Toulousain - ASM Clermont ?

Ce Stade Toulousain - ASM Clermont sera diffusé sur Canal +.

À quelle heure commence Stade Toulousain - ASM Clermont ?

Ce match commencera dès 21h05 au stade Ernest Wallon.

Quelles sont les compositions d’équipes pour Stade Toulousain - ASM Clermont ?

Pour Toulouse. 15. Ramos (C), 14. Capuozzo, 13. Costes, 12. Ahki, 11. Delibes ; 10. R. Ntamack, 9. Saito ; 7. Jelonch, 8. Roumat, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Brennan ; 3. Ainu'u, 2. Mauvaka, 1. Neti.

Pour Clermont. 15. Newsome ; 14. Delguy, 13. Simone, 12. Moala, 11. Tauzin ; 10. Urdapilleta, 9. Bézy (cap.) ; 7. Fischer, 8. Yato, 6. Tixeront ; 5. Ceyte, 4. Lanen ; 3. Ojovan, 2. Massa, 1. Falgoux.