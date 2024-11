RUGBY. France - Nouvelle-Zélande : les Bleus passent au révélateur All Blacks... Chaîne, heure, TV

Pour son deuxième match de la tournée de novembre, la France accueille, ce samedi 16 novembre, la Nouvelle-Zélande. Incertain, Antoine Dupont est bien présent pour ce choc face aux All Blacks.

Après la mise en bouche japonaise (52-12), place au plat de résistance pour la bande à Fabien Galthié avec un alléchant France - Nouvelle-Zélande. Les All Blacks sont en très grande forme, et restent sur cinq succès de rang dont en Angleterre (22-24) et en Irlande (13-23). Ils espèrent bien mettre sur leur tableau de chasse la troisième nation majeure du continent européen.

Le XV de France est quant à lui en pleine mue. Fabien Galthié et son staff ont décidé de développer un jeu plus offensif, et pour cela, ils ont fait voler en éclats plusieurs statuts, dont celui de Jonathan Danty et de Charles Ollivon. En plus de ces choix forts, le sélectionneur doit faire face à une cascade d'absents : Damian Penaud (malade), Uini Atonio (mollet), Théo Attisogbe (genou), Cyril Baille (cheville), François Cros (commotion cérébrale) ou encore Romain Ntamack (tendon d'Achille) ont été obligés de déclarer forfait. Antoine Dupont (malade en début de saison) et Thibaud Flament (touché à la crête iliaque) sont quant à eux bien présents.

Face à la presse, Fabien Galthié s'est confié avant ce France - Nouvelle-Zélande en évoquant notamment le potentiel des All Blacks : "C'est leur 6e mois de compétition, ils sont descendus de l'avion, ils ont battu les Anglais, ils ont mis 10 ponts aux Irlandais, ce qui est très rare. Connaissant ce peuple, ils sont en train de régler des comptes après avoir connu quelques années difficiles. Ils veulent reprendre le leadership mondial. Ils profitent aussi d'un calendrier favorable, ils peuvent avoir une équipe qui roule. Quant à eux leurs forces, Ils sont capables de répondre à toutes les formes de rugby : très bons dans le combat de ligne, en conquête, dans le jeu au sol et aérien. Ils ont toujours autant de vitesse dans le jeu des trois-quarts. Leur structure offensive a évolué. Cela fait longtemps que nous n'avions pas affronté une équipe des All Blacks aussi forte."

Dans le cadre de deuxième test-match de la tournée de novembre, le Stade de France accueille un choc cinq étoiles : France - Nouvelle-Zélande. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h10.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de cette tournée de novembre, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce France - Nouvelle-Zélande. Cette affiche sera diffusée par TF1.

Pour suivre France - Nouvelle-Zélande en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire gratuitement à TF1. Par la suite, vous pourrez rejoindra TF1.

Le XV de départ des Bleus pour ce France - Nouvelle-Zélande : 15. Buros ; 14. Villière, 13. Fickou, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Ramos, 9. Dupont (cap.) ; 7. Roumat, 8. Alldritt, 6. Boudehent ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Tatafu, 2. Mauvaka, 1. Gros.

Le XV de départ des All Blacks pour ce France - Nouvelle-Zélande : 15. Jordan ; 14. Reece, 13. R. Ioane, 12. J. Barrett, 11. Clarke ; 10. B. Barrett, 9. Roigard ; 7. Savea, 8. Sititi, 6. Finau ; 5. Vaa'i, 4. S. Barrett ; 3. Lomax, 2. Taylor, 1. Williams.