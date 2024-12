RUGBY. Toulouse - Ulster : carton plein pour le Stade Toulousain… le résumé du match

18:03 - Toulouse a écrasé l'Ulster (61-21)

Tenant du titre en Champions Cup, Toulouse ne s’est pas manqué au moment de retrouver la reine des compétitions de clubs. Face à une faible équipe de l’Ulster, les Rouge et Noir ont déroulé pour s’offrir un succès bonifié grâce à neuf essais (61-21). En première période, Toulouse avait déjà fait le plus dur en menant largement (42-14). Les Rouge et Noir ont validé le bonus offensif en l’espace d’une demi-heure grâce à des essais de Lebel (3e), Ntamack (9e), Meafou (15e), et Capuozzo (29e). Cette domination a été mise à mal avec une réalisation en filou de McCornick (13e). Juste après la demi-heure de jeu, au soutien de Lebel, Dupont, très en vue dans cette partie, a aussi participé à la fête (31e). Moore, sur un beau lancement de jeu au centre du terrain, a rendu l’addition un peu moins lourde (36e) Juste avant la pause, Meafou, en force, a permis à son équipe de passer la barre des 40 points (40e+2).

Au retour des vestiaires, le Stade Toulousain a réduit le volume et le rythme de cette partie. Au terme d’une merveilleuse relance, Chocobares est venu conclure une belle percée de Lebel (51e). À l’image de Meafou, Capuozzo s’est offert un doublé au terme d’une magistrale passe au pied de Dupont (57e). En force, Henderson a rapproché l’Ulster du bonus offensif (68e). En vain. Juste après la sirène, les Rouge et Noir ont inscrit un essai de pénalité au terme d’un maul porté (80e+1). Avec cette large victoire, Toulouse prend la tête du groupe 1 devant les Sharks (2e) et Bordeaux-Bègles (3e), qui ont aussi cinq points. La semaine prochaine, le champion de France en titre se rendra à Exeter.