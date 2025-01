TOP 14. La Rochelle - Toulouse : les Toulousains misent sur la jeunesse pour ce choc

La Rochelle reçoit Toulouse ce samedi soir à l'occasion de la 14e journée du Top 14 dans un choc entre deux cadors du rugby français.

Le bilan à la mi-saison est très mitigé pour le Stade Rochelais. Les hommes de Ronan O'Gara occupent une sixième place plutôt décevante avec un bilan de sept victoires pour six défaites et 32 points dans la besace. Après avoir enchainé trois victoires de suite toutes compétitions confondues, les Rochelais sont retombés dans leur travers en s'inclinant sur la pelouse de Perpignan la semaine passée (13-21). "Quand on a un peu de caca au cul, on se bouge le cul", a déclaré avec la manière Uini Atonio, le pilier de La Rochelle.

Toulouse domine le classement. Les Rouge et Noir sont à la lutte avec Bordeaux-Bègles pour le trône du Top 14 et disposent d'un point d'avance sur les Bordelais avant cette 14e journée et ce déplacement sur la pelouse des Maritimes. Les Toulousains n'ont plus perdu depuis le 3 novembre. "Nous allons affronter une équipe très dense", a prévenu l'entraineur des avants du Stade Toulousain Jean Bouilhou.

A quelle heure débute le match La Rochelle - Toulouse ?

Le match La Rochelle - Toulouse débutera à 21h05 ce samedi. Il se déroulera sur la pelouse du stade Marcel Deflandre

Sur quelle chaîne TV est diffusée La Rochelle - Toulouse ?

Canal++ diffusera ce choc de la 14e journée du Top 14 entre La Rochelle et Toulouse. Luc Ramos sera l'arbitre central de ce match.

Quelle diffusion streaming pour le match La Rochelle - Toulouse ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce La Rochelle - Toulouse sera sur MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compostions pour La Rochelle - Toulouse ?

Le XI de La Rochelle avec Dulin qui enchaine à l'arrière : 15. Dulin ; 14. Nowell, 13. Seuteni, 12. Favre, 11. Leyds; 10. West, 9. Kerr-Barlow ; 7. Jegou, 8. Alldritt (cap.), 6. Boudehent ; 5. Dillane, 4. Cancoriet ; 3. Atonio, 2. Latu, 1. Wardi.

Large revue d'effectif pour Ugo Mola qui prépare surtout la rencontre européenne qui attend les Rouge et Noir sur la pelouse des Sharks en Coupe d'Europe la semaine prochaine. Le XI de Toulouse : 15. Alary ; 14. Épée, 13. Vignères, 12. Costes, 11. Pouzelgues ; 10. Delpy, 9. Daroque ; 7. Brennan, 8. T. Ntamack, 6. Banos ; 5. Vergé, 4. Elias ; 3. Hawkes, 2. Lacombre, 1. Baille (cap.)

Quels sont les pronostics pour la rencontre La Rochelle - Toulouse ?

Betclic : 1,10; 30; 6.

Winamax : 1,10; 30; 6,50.

Unibet : 1,05; 29,50; 7,30.