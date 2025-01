France - pays de Galles : un malaise entoure Galthié... Chaîne, heure, compos

En ouverture du Tournoi des 6 Nations, les Bleus défient, ce vendredi 31 janvier, le pays de Galles. Cette rencontre se déroule au stade de France.

À l'approche du mois de février, comme chaque année, le légendaire Tournoi des 6 Nations fait son retour pour notre plus grand plaisir. En ouverture de la compétition, la France accueille le pays de Galles. Jadis une référence sur le Vieux-Continent, la bande à Jac Morgan a perdu de sa superbe. Elle reste sur douze défaites de rang, pire série de l'histoire du rugby gallois. L'an passé, il avait même récupérer la cuillère de bois.

Néanmoins bien loin du domaine sportif, Fabien Galthié s'est offert une polémique. À Mendoza en Argentine, l'été dernier, Oscar Jégou et Hugo Auradou ont été mis en cause dans une histoire de viol le matin du 8 juillet, puis ils ont été innocentés six mois plus tard. Certes, mais Maria Soledad (la plaignante) a fait appel du non-lieu prononcé en décembre (sa requête sera examinée le 10 février par la justice argentine). L'affaire est donc toujours en cours, et malgré cela, Fabien Galthié et son staff ont tout de même décidé de s'appuyer sur le flanker et le deuxième ligne lors de ce France - pays de Galles. Face à la presse, le sélectionneur a botté en touche à l'heure de se prononcer sur une situation qui met à mal à l'aise plusieurs suiveurs, de près ou de loin, du rugby français. "Alors il y a des questions auxquelles on a beaucoup répondu, vraiment, et ça fait six mois à peu près qu'on répond à ce sujet-là. J'ai déjà beaucoup répondu aux médias. Maintenant, c'est l'annonce de l'équipe de France et des joueurs qui vont jouer, qui méritent de jouer, qui performent et qui se sont préparés. Je vais me concentrer essentiellement sur ces réponses-là. Je crois qu'on a déjà beaucoup répondu et j'entends votre question mais on va se concentrer sur le match face au pays de Galles et les questions qui parlent de rugby."

Au rayon des bonnes nouvelles, les Tricolores retrouvent leur charnière 100% du Stade Toulousain : Antoine Dupont en a terminé avec son escapade au rugby 7, Romain Ntamack est quant à lui remis de ses multiples pépins physiques. Très performant à l'ouverture, Thomas Ramos retrouve la place d'arrière, et pourra jouer sur sa polyvalence. "J'ai fait partie de la traditionnelle valse des charnières, a attaqué Galthié. C'était très dur de se maintenir en poste, à mon époque. On était toujours tenus responsables ; ce qui n'était pas toujours faux, en soi. En ce temps-là, on vous donnait les clés du camion et on vous les enlevait à la fin de match. C'était un camion de location, en quelque sorte. Aujourd'hui, on veut leur prouver qu'il y a une réalité derrière la confiance qu'on leur donne. Romain et Antoine, ils doivent sentir une forme d'aisance, de liberté. C'est important lorsqu'on est censé animer le jeu d'une équipe de France."

Dans le cadre de cette 1ère journée de championnat, le Tournoi des 6 Nations offre une affiche déséquilibrée : France - pays de Galles. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h15.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Tournoi des 6 Nations, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce France - pays de Galles. Cette affiche sera diffusée par le groupe France Télévisions. Vous devrez donc vous brancher sur France 2.

Pour suivre France - pays de Galles en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de inscrire à la plateforme france.tv. Par la suite, vous allez être en mesure de rejoindre France 2.

La composition des Bleus pour ce France - pays de Galles : 15. Ramos ; 14. Attissogbe, 13. Barassi, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Boudehent, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Roumat ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Gros.

La composition du XV du Poireau pour ce France - pays de Galles : 15. L. Williams ; 14. Rogers, 13. Tompkins, 12. Watkin, 11. Adams ; 10. B. Thomas, 9. T. Williams ; 7. Morgan (cap.), 8. Wainwright, 6. Botham ; 5. Jenkins, 4. Rowlands ; 3. H. Thomas, 2. Lloyd, 1. G. Thomas.