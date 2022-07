"DIRECT. Wimbledon 2022 : Garcia 8èmes, Djokovic et Alcaraz expéditifs, résultats et programme"

En dominant avec autorité John Isner, Jannik Sinner est devenu, à 20 ans, le plus jeune italien à se qualifier pour les huitièmes de finale de Wimbledon. La tête de série n°10 confirme sa montée en puissance lui qui a été quart de finale à Melbourne en janvier puis huitième de finaliste à Roland-Garros en mai dernier. C'est la quatrième fois de suite qu'il rallie la deuxième semaine en Grand Chelem.

Sinner sails through.



???????? @janniksin becomes the​ youngest Italian man to reach the Round of 16 at #Wimbledon in the Open Era pic.twitter.com/RP694DbMzz