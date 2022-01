Open d'Australie 2022 : Djokovic admet une erreur, le Serbe bientôt expulsé ?

OPEN AUSTRALIE. Alors que le trouble est toujours présent sur le test positif de Novak Djokovic, le Serbe reconnait une erreur en ne s'étant pas isolé.

Sommaire Date

Programme

Résultats

[Mis à jour le 12 janvier à 09h00] Chaque jour a droit à sa révélation. Alors que le doute subsiste sur le test positif de Novak Djokovic, le Serbe s'est enfin exprimé sur le sujet via un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Dans son texte, le numéro 1 mondial confirme qu'il a été positif et justifie sa présence en public le 17 décembre en expliquant qu'il n'avait pas encore les résultats de son test. "Je n'avais pas de symptôme et je me sentais bien, et je n'avais pas reçu la notification du test PCR positif avant la fin de cet événement", explique-t-il. Djokovic reconnaît en revanche une "erreur de jugement", celle d'avoir reçu, alors malade asymptomatique, des journalistes du quotidien français L'Equipe pour une interview. "Je me suis senti obligé de continuer et de réaliser l'interview de L'Equipe car je ne voulais pas laisser tomber le journaliste, mais j'ai veillé à respecter la distanciation sociale et à porter un masque, sauf lorsque mon portrait était fait, a-t-il expliqué. A la réflexion, c'était une erreur de jugement et je reconnais que j'aurais dû reporter cet engagement." Djokovic plaide également "l'erreur humaine" pour avoir coché la mauvaise case dans le formulaire d'entrée en Australie. Ce dernier avait coché la case confirmant qu'il n'a pas voyagé dans les 14 jours précédents son arrivée en Australie le 5 janvier.

Quelles sont les têtes de séries de l'Open d'Australie ?

Hommes

1. Novak Djokovic (Serbie)

2. Daniil Medvedev (Russie)

3. Alexander Zverev (Allemagne)

4. Stefanos Tsitsipas (Grèce)

5. Andrey Rublev (Russie)

6. Rafael Nadal (Espagne)

7. Matteo Berrettini (Italie)

8. Casper Ruud (Norvège)

9. Felix Auger-Aliassime (Canada)

10. Hubert Hurkacz (Pologne)

11. Jannik Sinner (Italie)

12. Cameron Norrie (Grande-Bretagne)

13. Diego Schwartzman (Argentine)

14. Denis Shapovalov (Canada)

15. Roberto Bautista Agut (Espagne)

16. Cristian Garin (Chili)

17. Gaël Monfils (France)

18. Aslan Karatsev (Russie)

19. Pablo Carreno Busta (Espagne)

20. Taylor Fritz (Etats-Unis)

21. Nikoloz Basilashvili (Géo)

22. John Isner (Etats-Unis)

23. Reilly Opelka (Etats-Unis)

24. Daniel Evans (GB)

25. Lorenzo Sonego (Ita)

26. Grigor Dimitrov (Bul)

27. Marin Cilic (Cro)

28. Karen Kachanov (Rus)

29. Ugo Humbert (France)

30. Lloyd Harris (Afs)

31. Carlos Alcaraz (Esp)

32. Alex De Minaur (Aus)

Femmes

1. Ashleigh Barty (Australie)

2. Aryna Sabalenka (Bulgarie)

3. Garbine Muguruza (Espagne)

4. Barbora Krejcikova (République tchèque)

5. Maria Sakkari (Grèce)

6. Anett Kontaveit (Estonie)

7. Iga Swiatek (Pologne)

8. Paula Badosa (Espagne)

9. Ons Jabeur (Tunisie)

10. Anastasia Pavlyuchenkova (Russie)

11. Sofia Kenin (Etats-Unis)

12. Elena Rybakina (Kazakhstan)

13. Naomi Osaka (Japon)

14. Simona Halep (Roumanie)

15. Elina Svitolina (Ukraine)

16. Angelique Kerber (Allemagne)

17. Emma Raducanu (Grande-Bretagne)

18. Coco Gauff (Etats-Unis)

19. Elise Mertens (Belgique)

20. Petra Kvitova (République tchèque)

21. Jessica Pegula (Etats-Unis)

22. Belinda Bencic (Suisse)

23. Leylah Fernandez (Canada)

24. Victoria Azarenka (Biélorussie)

25. Daria Kasatkina (Rus)

26. Jelena Ostapenko (Let)

27. Danielle Collins (Etats-Unis)

28. Veronika Kudermetova (Rus)

29. Tamara Zidansek (Slo)

30. Camila Giorgi (Ita)

31. Marketa Vondrousova (Rtc)

32. Sara Sorribes Tormo (Esp)

L'Open d'Australie est traditionnellement le tout premier tournoi du Grand Chelem de l'année. En 2022, ce dernier débutera le 17 janvier et se terminera le 30 janvier.

Vous retrouverez sur cette page l'ensemble du programme de l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison 2022.

Novak Djokovic, chez les hommes et Naomi Osaka, chez les femmes étaient les deux grands vainqueurs de cette édition 2021 de l'Open d'Australie. Les résultats :