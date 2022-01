Monfils - Berrettini : heure, chaîne TV... Où suivre le quart de finale de l'Open d'Australie ?

MONFILS - BERRETTINI. Découvrez toutes les informations concernant le quart de finale de l'Open d'Australie entre le Français Gaël Monfils et l'Italien Matteo Berrettini. Le Français est en confiance après n'avoir concédé aucun set depuis le début du tournoi mais le numéro 7 mondial qu'il affrontera est un adversaire redoutable.

Monfils - Berrettini. Gaël Monfils réalise l'un des tournois de grand chelem les plus réussis de sa carrière. Le tennisman français n'a perdu aucun set depuis le début de l'Open d'Australie. Il semble enfin être épargné par les blessures. Gaël Monfils était en confiance avant de commencer cette compétition. Il avait remporté le titre à Adélaïde, une première depuis presque deux ans sur le circuit ATP. Un sacre qu'il a su confirmé en commençant parfaitement sa quinzaine à Melbourne en éliminant, sans perdre le moindre set, Coria, Bublik, Garin et Kecmanovic.

Gaël Monfils sera opposé à Matteo Berrettini. L'Italien est aussi un joueur en confiance. Classé septième mondial, le grand et puissant joueur à l'avantage des confrontations face au Français. A deux reprises, Matteo Berrettini a battu Gaël Monfils en 2019 à l'US Open 3 sets à 2 et plus récemment en 2021, en Australie à l'occasion de l'ATP Cup 2 sets à 0. En revanche, l'ancien numéro un mondial junior à l'avantage psychologique à Melbourne. L'Italien a passé beaucoup plus de temps sur les courts que son adversaire du jour.

A quelle heure débute le match Monfils - Berrettini ?

Le match entre Gaël Monfils et Matteo Berrettini est prévu à partir de 10h15 heure française. Il aura lieu après le quart de finale féminin entre Ashleigh Barty et Jessica Pegula.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Monfils - Berrettini ?

La rencontre sera diffusée sur Eurosport 1. Elle aura lieu sur le court central de l'Open d'Australie, la Rod Laver Arena.

Quelle diffusion streaming pour le match Monfils - Berrettini ?

Deux diffusions streaming seront disponibles à l'occasion de ce quart de finale. Tout d'abord, la plateforme de streaming d'Eurosport, Eurosport Player. La diffusion streaming est aussi disponible sur MyCanal si vous disposez de la chaîne dans votre abonnement.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Monfils - Berrettini ?

Pour les bookmakers, Gaël Monfils ne débutera pas ce match avec un statut de favori. Unibet le met à 2,39 alors que son adversaire italien est à 1,60. Des cotes presque similaires sur Betclic. Gaël Monfils est à 2,35 et Matteo Berrettini est à 1,60 également.