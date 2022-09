"US Open 2022 : les Françaises à la fête, Nadal retrouve Gasquet, programme et résultats"

US OPEN. En plus de Caroline Garcia, deux Françaises se sont qualifiées pour le troisième tour de l'US Open alors que Rafael Nadal a encore perdu un set.

Si Caroline Garcia impressionne depuis plusieurs semaines et s'est qualifiée pour le 3e tour jeudi, cette nuit Alizé Cornet et Clara Burel se sont également qualifiées et poursuivent l'aventure à l'US Open. Pour son 3e tour, la deuxième nommée devra affronter Aryna Sabalenka, numéro 6. "Je crois que ça va être le même plan de jeu que ces deux derniers matches ! C'est un peu le même style mais, je crois, en encore plus brut. Il va falloir essayer de la gêner le plus possible pour ne pas la mettre en rythme. Parce que quand elle commence à jouer et à cogner, c'est difficile.

Chez les hommes, Rafael Nadal va retrouver Richard Gasquet. Malgré un nouveau set perdu, l'Espagnol se veut positif malgré quelques douleurs. "J'éprouve un peu de douleur, honnêtement, mais bon. Heureux de m'en être sorti après un mauvais départ. Je ne comprends pas encore comment j'ai commencé si mal parce que je me sentais bien avant le match. Ce genre de choses arrive parfois, alors il faut accepter et continuer. C'est ce que j'ai fait. Heureusement que Fabio a fait quelques erreurs et j'ai pu terminer le match en jouant évidemment mieux, beaucoup mieux.

Quels sont les scores et résultats de l'US Open 2022 ?

Durant la quinzaine de l'US Open (29 août - 11 septembre), tous les résultats des tableaux messieurs et dames seront à suivre en direct et en intégralité sur L'Internaute.com.

Résultats hommes

Résultats femmes

COURT ARTHUR ASHE

19h – Andy Murray vs Matteo Berrettini

Suivi de Madison Keys vs Cori Gauff

Pas avant 1h du matin – Ajla Tomljanovic vs Serena Williams

Suivi de Daniil Medvedev vs Yibing Wu

COURT LOUIS ARMSTRONG

17h – Ons Jabeur vs Shelby Rogers

Suivi de Tommy Paul vs Casper Ruud

Suivi de Alison Riske-Amritraj vs Xiyu Wang

Pas avant 1h du matin – Bianca Andreescu vs Caroline Garcia

Suivi de Nick Kyrgios vs J. J. Wolf

GRANDSTAND

17h – Ram / Salisbury vs Karatsev / Saville

Suivi de Veronika Kudermetova vs Dalma Galfi

Suivi de Karen Khachanov vs Jack Draper

Suivi de Pablo Carreno Busta vs Alex de Minaur

Après l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, l'US Open est le dernier Grand Chelem calendaire de la saison. Les joueurs et joueuses ont débuté le tournoi le lundi 29 août et le termineront le dimanche 11 septembre à Flushing Meadows pour disputer l'US Open.

Sur quelle chaîne TV suivre l'US Open 2022 ?

Détenteur des droits TV de la majorité des tournois du circuit ATP y compris deux des quatre Grand Chelem (Open d'Australie et US Open), Eurosport diffuse l'US Open sur ses deux chaînes ainsi que ses canaux additionnels.

Quel est le palmarès de l'US Open ?

Voici le palmarès de l'US Open de ces quinze dernières années chez les hommes :