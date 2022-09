Laver Cup 2022 : Federer, date, chaîne TV... Comment suivre le tournoi ?

LAVER CUP 2022. Début de la Laver Cup ce vendredi avec peut être les derniers matchs de Roger Federer sur le circuit ATP.

Roger Federer sera-t-il présent sur les courts de la Laver Cup ce week-end ? Alors que le Suisse a annoncé sa retraite sur les réseaux sociaux, sa présence sur les terrains n'est pas encore certaine comme l'a expliqué son préparateur physique. "Roger décidera probablement au dernier moment s'il joue. Il va engranger le maximum d'informations possibles à l'entraînement pour savoir si c'est une bonne idée ou non" a affirmé Pierre Paganini dans un entretien accordé au quotidien suisse-allemand Blick.

Interrogé sur la Laver Cup et le dernier tournoi de Federer, Andy Murray a expliqué qu'il ne se doutait pas que ce soit le dernier tournoi du Suisse. "Je ne pensais pas qu'il allait arrêterait à ce stade, je pense que nous espérions tous qu'il pourrait avoir une résurgence miraculeuse l'année prochaine. Lorsque j'ai signé pour la Laver Cup 2022, je n'ai jamais pensé que je serais présent pour la fin de la carrière de Roger, mais je pense que c'est une opportunité incroyable de partager des moments avec le Big 3. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit habituellement et ce sera très spécial. J'espère que Roger pourra participer à la compétition. Je pense que l'atmosphère sera extraordinaire et j'aimerais beaucoup partager le terrain avec lui en double. Ce serait la fin parfaite d'une histoire très spéciale. Je ferai de mon mieux pour profiter de l'expérience."

La Laver Cup 2022 est la cinquième édition du tournoi qui oppose l'Europe au reste du monde. Cette année, les joueurs sélectionnés disputeront la Laver Cup du vendredi 23 au dimanche 25 septembre 2022.

Où se déroule la Laver Cup 2022 ?

Si l'édition 2021 de la Laver Cup s'est déroulée au TD Garden à Boston (États-Unis), la Laver Cup 2022 aura lieu à l'O2 Arena de Londres (Angleterre). Les éditions se déroulent alternativement en Europe et dans le reste du monde.

Quels sont les joueurs qui participent à la Laver Cup ?

Durant la Laver Cup, douze joueurs (six par équipe) de l'Europe et du reste du monde sont sélectionnés par les capitaines Bjorn Borg (Europe) et John McEnroe (reste du monde). Pour l'édition 2022, Rafael Nadal, Andy Murray, Novak Djokovic et Roger Federer seront présents du côté de l'Europe alors que chez les reste du monde, Félix Auger-Aliassime, Diego Schwartzman et Taylor Fritz ont été choisis.

Quelles sont les équipes de la Laver Cup ?

Lors de la Laver Cup, deux équipes s'affrontent : l'Europe et le reste du monde.

Team Monde :

Félix Auger-Aliassime

Taylor Fritz

Diego Schwartzman

Alex de Minaur

Frances Tiafoe

Jack Sock

Tommy Paul (remplaçant)

John McEnroe (capitaine)

Patrick McEnroe (vice-capitaine)

Team Europe :

Novak Djokovic

Rafael Nadal

Stefanos Tsitsipas

Casper Ruud

Roger Federer

Andy Murray

Matteo Berrettini (remplaçant)

Bjorn Borg (capitaine)

Thomas Engqvist (vice-capitaine)

Qu'est ce que la Laver Cup ?

Sorte de Ryder Cup du tennis, la Laver Cup est un affrontement entre l'Europe et le reste du monde. Son nom fait référence à la légende du tennis, Rod Laver. La Laver Cup 2022 est la cinquième édition. Chaque équipe est composée de six joueurs, dont deux choisis par le capitaine (Bjorn Borg pour l'Europe et John McEnroe pour le reste du monde), les quatre autres joueurs se qualifient par leur classement ATP.

Au programme de la Laver Cup : trois matchs en simple et un en double pendant trois jours. Si les matchs du premier jour valent 1 point, ceux du second jour 2 points et ceux du troisième jour 3 points. Les rencontres se déroulent en 2 sets avec, éventuellement, un long tie-break de 10 points en cas d'égalité. La première équipe qui remporte 13 points, sur les 24 possibles, est déclarée vainqueur. En cas d'égalité à 12-12, les équipes se départagent au terme d'un match de double décisif en un set.

Pendant la Laver Cup, chaque joueur est contraint de jouer au moins un match de simple durant les 2 premiers jours et un joueur ne peut jouer plus de 2 fois, en simple, durant les 3 jours. Pour les matchs de double, au moins 4 joueurs par équipe doivent jouer et une paire ne peut être sélectionnée qu'une seule fois (sauf en cas de 12-12).

Au palmarès de la Laver Cup, l'Europe a remporté les quatre premières éditions (2020 a été annulé en raison de la pandémie du Covid-19).

Quelle chaîne diffuse la Laver Cup ?

Détenteur des droits TV de la Laver Cup, BeIn Sports retransmet l'événement depuis la première édition.

Quel est le programme de la Laver Cup ?

Durant la compétition qui dure trois jours, les six joueurs sélectionnés par les capitaines (Bjorn Borg pour l'Europe et John McEnroe pour le reste du monde) disputent des matchs en simple et en double. Voici le programme de la Laver Cup 2022 :