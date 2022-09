Garcia - Jabeur : heure, chaîne, streaming... Comment suivre le match en direct ?

GARCIA-JABEUR. Le grand jour pour Caroline Garcia qui affronte la Tunisienne Ons Jabeur pour une place en finale de l'US Open.

Ultime étape avant la finale. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la Française Caroline Garcia donne rendez-vous à tous les fans pour suivre sa demi-finale à l'US Open face à la Tunisienne Ons Jabeur. Sur une série de 13 victoires consécutives, victorieuse du Masters 1000 de Cincinnati, la Française semble sur une autre planète, mais doit se méfier de Ons Jabeur qu'elle connait bien depuis les juniors. La Tunisienne est tout simplement invaincue sur le circuit WTA face à Caroline Garcia, avec deux victoires au premier tour de l'US Open 2019, et au deuxième tour de l'Open d'Australie 2020. Pire encore pour les supporters de la Française, le constat était le même sur le circuit des juniors, avec quatre victoires pour la Tunisienne en quatre matchs à Roland-Garros (au 2e tour en 2010, en demi-finale en 2011), Wimbledon (au 1er tour 2010) et... l'US Open (en quarts de finale en 2010).

"On s'est souvent jouées chez les juniors, dont une fois en demi-finale à Roland-Garros (en 2011). Elle a toujours gagné...C'était étonnant à l'époque de se retrouver face à quelqu'un qui faisait autant d'amorties, de variations d'effets et de trajectoires. Pour moi, c'était difficile d'affronter ce genre de joueuse, si jeune. Aujourd'hui, elle a évidemment beaucoup progressé, elle est dans le top 5 mondial, elle a été finaliste à Wimbledon..." a expliqué Caroline Garcia.

À quelle heure suivre la demi-finale Garcia - Jabeur ?

Pour les fans de tennis et de Caroline Garcia, il va falloir se coucher tard ou faire une sieste dans l'après midi pour se lever tôt. La demi-finale de l'US Open entre la Française et la Tunisienne sera à suivre à partir de 1h du matin.

Sur quelle chaîne suivre la demi-finale Garcia - Jabeur ?

Sans surprise, la demi-finale de l'US Open entre Caroline Garcia et Ons Jabeur sera à suivre en direct sur les antennes de Eurosport 1 avec un avant match, le match et l'après match.

Vous pouvez suivre la rencontre via un lien streaming internet sur l'application Eurosport ou encore le compte Mycanal.