Le secret de la recette de la terre battue sur les courts de Roland Garros est jalousement gardé

Appelée "or rouge", la terre battue est la surface de prédilection des Internationaux de France de Roland-Garros.

Cette couleur ocre est typique de la terre battue et pendant Roland-Garros, vous ne verrez que ça à travers votre téléviseur... Mais savez-vous d'où vient cette terre si particulière et de quoi est-elle composée ? Pour la petite histoire, cette surface est née dans le Sud de la France et vient d'une expérience aux résultats inespérés. Dans les années 1880, les frères Renshaw professionnels et pionniers britanniques du tennis, s'installent à Cannes, lassés du climat anglais qui ne facilite pas la pratique de leur sport. Mais si la pluie y est moins abondantes, les étés cannois s'avèrent délétères eux aussi pour le gazon qui est alors la surface de prédilection des joueurs...

Ernest et Wiliam Renshaw ont alors une idée : utiliser une poudre de terre cuite pour recouvrir les courts et les protéger des violentes vagues de chaleur. La réussite du procédé va dépasser leurs espérances et la terre battue va s'imposer petit à petit dans le monde du tennis.

Voici la composition de la terre battue de Roland-Garros

Si vous ne voyez que son aspect final, à la surface du court, sachez que la terre battue de Roland-Garros est composée de plusieurs couches avec différents matériaux. Dans le détail, la terre est constituée de cinq couches d'environ 80 centimètres d'épaisseur au total : de gros cailloux, du gravier, une couche de mâchefer (résidus de roche volcanique), du calcaire et enfin une fine couche de brique pilée de deux millimètres d'épaisseur lui donne sa couleur ocre.

1- Brique pilée : 1 à 2 mm

2- Cran (calcaire pilé) : 6 à 7 cm

3- Mâchefer : 7 à 8 cm

4- Cailloux concassés : au moins 30 cm

5- Drain

Pour aller encore plus loin, la brique réduite en poudre provient de la société Supersol, dans l'Oise (Pontpoint), qui expédie entre 50 et 80 tonnes de terre battue lors du tournoi parisien. Et le secret de fabrication est malgré tout bien gardé. Le Parisien a tenté de percer le mystère, en vain, il y a quelques années. "On utilise un truc spécial…", a indiqué Didier Durand le directeur de Supersol. "Les matériaux sont préparés environ 15 jours avant le tournoi. Nous prenons quelques précautions mais nous n'avons pas de dispositif spécial. Notre usine est bien huilée." Enfin, le calcaire pilé qui constitue la base du court de tennis est issu des carrières de Saint-Maximin, dans l'Oise également.