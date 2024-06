Varvara Gracheva : elle a été naturalisée française, pour quelle raison ?

L'ex-russe Varvara Gracheva est Française depuis le 5 juin 2023 et réalise un Roland-Garros remarquable.

Sommaire Entraineur

Naturalisation

L'ex-russe a décidé de représenter le drapeau tricolore depuis le mois de juin 2023. Elle demeure dans l'Hexagone depuis plus de cinq ans et était constamment en contact avec la culture française. Ses entraineurs le sont. C'était presque une évidence de changer de pays pour elle. Pour la petite histoire, Varvara Gracheva est arrivée en France au moment de son adolescence à 14 ans. Elle quitte alors sa ville natale de Joukovski pour rejoindre la Côte d'Azur. Là-bas, loin de la Russie, elle décide de s'entraîner en 2016 dans l'Élite Tennis Center de Jean-René Lisnard. Un choix fort qui va l'amener un an plus tard à devenir joueuse professionnelle. Après cinq ans de résidence en France, elle décide de demander la naturalisation en mars 2023 qui sera acceptée un mois plus tard. Elle participe en juin 2023 à son premier tournoi WTA en tant que Française à Bad Homburg.

Désormais, elle est véritablement adoptée par le public français, même si elle en doutait à l'époque. "Le public est incroyable. Tout le monde me soutient, c'est vraiment spécial. C'est mon premier Roland-Garros comme Française et je suis vraiment fière d'être dans cette ambiance" a-t-elle expliqué après son huitième de finale ponctué par une Marseillaise.

Varvara Gracheva est entraînée par un tout nouvel entraîneur, Sliman Taghzouit. Elle a également été coachée par l'ancien joueur de tennis professionnel tricolore Xavier Pujo.

Française depuis le 5 juin 2023, Varvara Gracheva a concouru avec l'étiquette bleu-blanc-rouge pour la première fois en Allemagne au tournoi de Bad Hombourg (gazon).