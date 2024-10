Masters 1000 de Paris-Bercy : Djokovic et Nadal absents, Gasquet et Monfils présents, programme et diffusion TV

Le tournoi parisien de Paris-Bercy débute samedi 26 octobre et se termine le dimanche 3 novembre pour la finale.

Avant la grande finale et le Masters de fin d'année à Turin regroupant tous les meilleurs joueurs de l'année, le tournoi de Paris-Bercy débute ce week-end avec le premier tour samedi 26 octobre. Le tournoi parisien sera orphelin du septuple vainqueur, le Serbe Novak Djokovic qui a du déclarer forfait. Une mauvaise nouvelle pour lui dans la course au Masters puisque Novak Djokovic n'était pas encore qualifié et qu'il perd les 1000 points acquis l'année dernière.

Bonne nouvelle tout de même pour le public parisien qui est attendu en nombre, Richard Gasquet ou encore Gaël Monfils ont été invité pour ce Rolex Paris Masters. Pour Richard Gasquet qui prendra sa retraite dans quelques mois, c'est son dernier tournoi parisien. Adrian Mannarino et Giovanni Mpetshi-Perricard ont également été invités pour cette semaine de compétition. Sans surprise, Rafael Nadal qui a annoncé sa retraite et qui jouera une dernière fois lors de la Coupe Davis, a déclaré forfait. "C'est vrai que c'était une vraie option pour lui de venir à Paris pour jouer des matchs, une forme de logique étant donné que la Coupe Davis sera son rideau final, mais non, il n'a pas fait de demande", a expliqué le patron du tournoi Cédric Pioline.

Le programme des matchs

Samedi 26 et dimanche 27 octobre : Qualifications (à partir de 11 heures)

Lundi 28 octobre : Premier tour (à partir de 11 heures)

Mardi 29 octobre et mercredi 30 octobre : Fin du premier tour et deuxième tour (à partir de 11 heures)

Jeudi 31 octobre : 8es de finale (à partir de 11 heures)

Vendredi 1er novembre : Quarts de finale (à partir de 14 heures)

Samedi 2 novembre : Demi-finales (à partir de 11 h 30)

Dimanche 3 novembre : Finale du double à 12 h 30, finale du simple à 15 heures

Les gains

Vainqueur : 919 075 euros

Finaliste : 501 880 euros

Demi-finalistes : 224 425 euros

Quart-de-finalistes : 149 685 euros

Huitième-de-finalistes : 80 065 euros

Seizième-de-finalistes : 42 935 euros

Premier tour : 23 785 euros

Quelle diffusion ?

Le tournoi est diffusé sur les antennes d'Eurosport 1 et 2. France Télévisions a également les droits de certains matchs et notamment la finale.

Palmarès