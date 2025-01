Djokovic - Zverev : demi-finale incertaine, l'ombre d'un forfait de Djokovic

Battus tous les deux l'année dernière en demi-finales de l'Open d'Australie, Novak Djokovic et Alexander Zverev auront l'occasion de briguer encore une fois une place en finale de Grand Chelem australien ce vendredi dans un duel d'exception.

Le mythique Rod Laver Arena sera le théâtre d'une demi-finale de prestige entre deux joueurs motivés par le sacre final pour des raisons symboliques mais bien différentes. Entre un Novak Djokovic qui chasse le record suprême et qui semblait sur le déclin après une année complète sans titre excepté un succès de prestige aux JO de Paris, et un Alexander Zverev, toujours en quête de son premier Majeur, l'affiche s'annonce palpitante et prometteuse. Les deux champions qui sont d'une grande sérénité et qui ont engrangé un capital de confiance important sur cette quinzaine montrent surtout un niveau de jeu époustouflant.

Djokovic annule son entraînement

Quand Djokovic se présente en interview après-match, vous pouvez être certain de deux choses: il vous répondra sans filtre et il ne sera pas là pour faire de la fausse modestie. Au moment de commenter sa prestation majuscule face à Alcaraz en quart de finale, Djokovic a été fidèle à lui-même " J'ai eu l'impression de jouer en finale, c'était un énorme match. Je n'ai pas l'habitude de révéler mes problèmes physiques avant la fin du tournoi, mais je dois avouer que l'effet des médicaments m'a bien aidé et je me suis senti de mieux en mieux durant la rencontre. Ce que j'ai vécu en 2023, ça aide mentalement, on devient agressif et on prend plus d'initiatives. Maintenant il faut voir comment je récupère quand l'effet des médicaments va s'estomper. Sasha joue le meilleur tennis de sa vie et la clé ça sera la récupération. "

Au terme d'un combat titanesque face de 3h37 face à Alcaraz, Djokovic se retrouve à nouveau à jongler avec une blessure, un scénario presque récurrent dans sa légende australienne. Déjà en 2021 et 2023, le Serbe avait surmonté des blessures pour soulever le trophée à Melbourne. Cette fois, une douleur à la cuisse lui complique la tâche de cette quête suprême de 25ème titre de Grand Chelem, un record historique.

Malgré la fatigue et les doutes physiques, le Serbe affiche une détermination intacte. " Si je suis physiquement prêt, mentalement et émotionnellement, je suis à mon sommet ", a-t-il déclaré, misant sur deux jours de récupération cruciaux avant d'affronter Zverev. Son entraînement d'aujourd'hui a été annulé, le Serbe a préféré de rester entre les mains de son physiothérapeute, Miljan Amanovic. Avec 8 victoires en 12 confrontations face à l'Allemand, dont 3 succès en Grand Chelem, Djokovic a de solides arguments pour poursuivre sa domination.

Zverev : l'occasion de briser le plafond de verre

Pour Alexander Zverev, cette demi-finale représente bien plus qu'un simple match. Après des années à être présenté comme l'héritier des " Big 3 ", le joueur allemand de 27 ans court toujours après un premier titre en Grand Chelem. En grande forme depuis le début du tournoi, Zverev a atteint ce stade en ne concédant que deux sets, affichant un tennis solide et agressif.

Cependant, l'ombre du passé plane : ses échecs dans les moments décisifs, notamment à l'Open d'Australie 2024 et à Roland-Garros, rappellent que Zverev doit encore prouver qu'il peut franchir le dernier palier. Face à un Djokovic expérimenté, l'Allemand devra s'appuyer sur sa puissance, sa régularité et sa fraîcheur physique pour espérer renverser la tendance.

Djokovic veut écrire un peu plus l'histoire, tandis que Zverev aspire à enfin la débuter. La clé résidera dans la capacité du Serbe à gérer sa condition physique et dans la faculté de l'Allemand à rester mentalement solide dans les moments cruciaux. Un duel qui promet d'être aussi intense qu'inoubliable.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La demi-finale entre Novak Djokovic et Alexander Zverev aura lieu ce vendredi matin à 4h30.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Djokovic - Zverev ?

Cette rencontre sera diffusée exclusivement sur la chaîne Eurosport 1

Les différentes côtes

Grâce à son expérience et sa domination dans les face à face, Djokovic demeure favori face à Zverev pour cette demi-finale.

Betclic : Djokovic 1,67/ Zverev 2,32

Winamax : Djokovic 1,66/ Zverev 2,30

Unibet : Djokovic 1,68/ Zverev 2,30

Parions Sports : Djokovic 1,65/ Zverev 2,30