"Balthazar : que réserve la saison 3 sur TF1 ?"

BALTHAZAR SAISON 3 - La diffusion de Balthazar reprend sur TF1 avec la saison 3. On vous dévoile tout ce que l'on sait sur les prochaines intrigues de la série avec Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles.

[Mis à jour 12 novembre 2020 à 20h55] Les enquêtes criminelles reprennent, et Raphaël Balthazar et Hélène Bach reprennent sur service. Balthazar est de retour sur TF1 pour sa troisième saison avec toujours au casting Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles. Huit épisodes viendront de nouveau régaler les téléspectateurs fans du duo explosif, et autant dire que cette suite réserve des surprises ! Le premier épisode, diffusé le 12 novembre 2020, reprend six mois après la fin de la saison 2. Bouleversé par la mort de Margueritte, Le protagoniste "a tout abandonné pour partir sur son voilier, retrouve une bonne humeur, une joie de vivre, décrit Tomer Sisley dans une interview à La Montagne. Il va finir par retrouver Hélène. Les deux vont s'avouer ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Du coup, il y aura des conséquences inattendues...", tant sur le plan professionnel que privé.

Ces huit nouveaux épisodes de Balthazar vont donc se focaliser sur la romance entre les deux protagonistes de la série, tout en proposant des enquêtes originales : durant cette saison 3, les personnages seront confrontés à un savant qui utilise ses victimes comme cobayes de ses expériences, un clown qui joue à "cap ou pas cap" avant de tuer ses victimes, ou encore un épisode qui s'interroge sur une réalité alternative si Lise, l'épouse de Balthazar, était encore en vie. L'intrigue de Balthazar va également connaître une avancée, puisque le mystère de la mort de l'épouse du médecin légiste sera enfin résolue au cours de la saison 3 : "Je peux vous promettre que cette troisième saison apporte enfin des réponses, toutes les réponses aux questions que se posent Balthazar et les téléspectateurs, sur ce qui s'est passé il y a treize ans avec sa femme Lise qu'il n'arrive pas oublier", assure Tomer Sisley dans les colonnes de 20 minutes. De quoi augmenter l'impatience des fans de la série de TF1.

en savoir plus sur balthazar

Synopsis - Hanté par l'assassinat de sa femme, Raphaël Balthazar est un médecin légiste hors-pair qui cherche à découvrir ce qui est arrivé à son épouse. Excellent dans son travail, il imagine les fantômes des personnes décédées et leur pose des questions pour faire avancer l'enquête. Il co-opère avec le commandant de police Hélène Bach dans des enquêtes meurtrières complexes.

La saison 3 de Balthazar est diffusée dès le 12 novembre 2020 sur TF1 à partir de 21h05. Deux épisodes étaient diffusés chaque jeudi sur la première chaîne. Ils sont ensuite disponible dès le lendemain en replay sur le site de Mytf1. Il est possible ainsi de rattraper son retard et de découvrir en ligne cette saison 3 de Balthazar.

Partenaires à l'écran, Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles dans les rôles de Raphaël Balthazar et Hélène Bach, semblent également bien s'entendre dans la vie. "Je suis très heureuse de faire exister, d'accompagner et d'approfondir ce personnage d'Hélène Bach sur le long terme. La cerise sur le gâteau, c'est de jouer avec Tomer Sisley. Il est charismatique, brillant, sympa. C'est le partenaire rêvé", lance la comédienne dans une interview à Télé 7 jours. Si les deux acteurs ont sensiblement le même âge (à un an près), c'est la première fois qu'ils se donnent la réplique. "Nous avons commencé dans le métier à la même époque, il y a une vingtaine d'années. Mais nous n'avions jamais tourné ensemble. On est, tous les deux, des animaux très différents. Tomer aime bien montrer qu'il gère, qu'il est fort et qu'il assure. De mon côté, je suis très sensible. Mais je pense, toutefois, être beaucoup plus forte que lui. Je suis une machine de guerre !", lance la comédienne dans les colonnes du magazine télé.

