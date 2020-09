"Jean-Pierre Pernaut : sur le départ du JT de 13 heures de TF1, ce que l'on sait"

JEAN PIERRE PERNAUT - Selon des informations du Figaro, le présentateur emblématique de la première chaîne devrait quitter le JT de 13 heures avant Noël, mais rester chez TF1 pour d'autres projets.

[Mis à jour le 15 septembre 2020 à 9h41] C'est un grand bouleversement du PAF qui serait en train de se profiler. Selon des informations du Figaro, Jean-Pierre Pernaut va prochainement arrêter la présentation du JT de 13 heures sur TF1. Cette nouvelle a été confirmée par une source interne au Parisien. Selon les deux médias, cette décision aurait été prise lundi soir, pour une annonce officielle prévue ce mardi matin en interne. Cette décision viendrait du présentateur lui-même, qui aurait, "en accord avec l'état major de la filiale de Bouygues", décidé de "passer le relais". Ce départ serait effectif avant Noël, bien que le journaliste de 70 ans aurait d'autres projets avec le groupe TF1.

Ce départ a lieu alors que la popularité de Jean-Pierre Pernaut n'a (presque) jamais été aussi grande. Selon un sondage réalisé par TV Mag avec l'institut OpinionWay en juin dernier, Jean-Pierre Pernaut a été élu personnalité du monde télévisé préférée des Français. Avec 23,7% des voix à son actif, il devance Stéphane Bern (21,6%) et Nagui (19%) sur le podium. Une popularité qui se ressent également sur les audiences : grâce à son style bien à lui, le JT de 13 heures rassemble en effet plus de 5 millions de téléspectateurs chaque jour. S'il n'assurait pas la présentation sur TF1 durant le confinement, Jean-Pierre Pernaut s'est fait remarquer pendant plusieurs mois, notamment pour ses coups de gueule. Le journaliste de 69 ans a critiqué à de nombreuses reprises les personnes ne respectant pas les gestes barrières ou le confinement, de sorties régulièrement saluées par les internautes.

Qui pourrait remplacer Jean-Pierre Pernaut au JT de TF1 ?

S'il est avéré que Jean-Pierre Pernaut quittera bien le JT de TF1, la question de son remplaçant peut se poser. Le nom qui vient évidemment en tête semble être celui de Jacques Legros. Le journaliste oeuvre déjà comme joker du JT de 13 heures lorsque le présentateur vedette de la Une est en vacances ou en congés maladie. Il semblerait donc logique qu'il reprenne les rennes au départ de Jean-Pierre Pernaut. Toutefois, rien ne semble pour l'heure acté selon le Figaro, et il se pourrait que ça soit un autre nom qui prenne la suite du journaliste de 70 ans, à la tête du JT de midi de la première chaîne depuis 32 ans.

Jean-Pierre Pernaut aurait d'autres "projets" avec TF1

Si Jean-Pierre Pernaut doit arrêter la présentation du JT de 13 heures, cela ne signifierait pas qu'il quittera définitivement le groupe TF1. Toujours selon des informations du Figaro, l'animateur doit continuer à travailler avec la première chaîne, et ne devrait pas prendre immédiatement sa retraite : "il devrait notamment animer de grands événements ainsi que des opérations spéciales" laisse entendre le média sans plus de précisions. Selon LCI, il devrait poursuivre les opérations SOS Villages, Les plus beaux marchés, mais également participé à certaines éditions spéciales comme le 14 Juillet. Il devrait également proposer des reportages longs auprès de LCI : "Nous sommes très heureux que Jean-Pierre Pernaut ait décidé d'écrire une nouvelle page avec TF1 à partir de janvier prochain et qu'il continue de partager avec le public sa passion pour le patrimoine et les régions. Nous avons hâte de voir la concrétisation de nos nouveaux projets", s'est félicité Gilles Pélisson, le PDG du groupe TF1, dans un communiqué partagé par la chaîne.

Né le 8 avril 1950 à Amiens, Jean-Pierre Pernaut est journaliste et présentateur. Depuis 1988, il officie comme le présentateur du JT de 13 heures sur TF1. Depuis plusieurs décennies, Jean-Pierre Pernaut s'est érigé en véritable pape du journal télévisé. Et pour cause, avec lui le JT de 13 heures a pris une identité très spécifique : il est en grande partie dédiée à la France rurale et à son patrimoine. Jean-Pierre Pernaut est aussi un monstre d'audiences au Programme TV car, chaque midi, il rassemble quelques 5 millions de téléspectateurs soit quatre personnes sur dix sur cette tranche horaire. Le journaliste affiche également une très grande longévité à l'antenne : il a fêté ses trente ans de 13 heures en février 2018.

Jean-Pierre Pernaut est né le 8 avril 1950 à Amiens, où il passe son enfance, à Quevauvillers plus précisément. Sa mère est pharmacienne, tandis que son père est directeur d'une usine de machines-outils. Il a un frère aîné, Jean-François, médecine, qui est mort en 2016 des suites d'une longue maladie. Avant d'être journaliste, Jean-Pierre Pernaut a étudié à la Cité scolaire, et à l'école privée Saint-Martin, à Amiens.

Après avoir suivi les cours de l'Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, Jean-Pierre Pernaut est choisi pour animer le journal de 23h de TF1. De 1978 à 1980, il co-présente le journal de 13h d'Yves Mourousi. Puis, il entre comme reporter et chef de rubrique dans le service économie de la chaîne. En 1983, il est promu chef adjoint du service "Enquêtes et Reportages". L'été 1987, est un nouveau cap dans sa carrière. Il est désigné comme le remplaçant officiel à la présentation des journaux de 13 et 20h. Cela conduit TF1 à lui confier le 22 février 1988 le fauteuil du journal de 13h. Il ne quittera ce siège seulement pour sept semaines en 2018, pour soigner son cancer de la prostate, puis lors du confinement en mars 2020, pour des raisons de sécurité en raison de son âge et de sa maladie passée.

En 1991, Jean Pierre Pernaut est également aux commandes de Combien ça coûte ?, une émission où il dénonce les gaspillages de l'argent public et privé. Elle propose notamment des astuces pour aider à moins dépenser et différents reportages consacrés à l'argent. Mais faute d'audiences alors que le format change d'années en années, l'émission prend fin en 2010, après 19 ans d'antenne.

Jean-Pierre Pernaut a toujours été très discret concernant son salaire et n'a jamais tenu à le révéler publiquement. Toutefois, le 18 décembre 2019, Cyril Hanouna dévoile dans Touche pas à mon poste, le salaire des présentateurs télévisés, dont Jean-Pierre Pernaut. Selon ses informations, le présentateur du JT de 13 heures toucherait près de 50 000 euros par mois. Ce chiffre n'a toutefois jamais été confirmé par TF1 ni le journaliste.

Jean-Pierre Pernaut est marié depuis le 23 juin 2007 à Nathalie Marquay. Son épouse a été élue Miss France en 1987, et a travaillé depuis comme comédienne et animatrice de télévision. Le couple s'est rencontré lors de l'élection de Miss France 2002. Ensemble, ils ont eu deux enfants. Avant d'épouser Nathalie Marquay, Jean-Pierre Pernaut été marié à Dominique Bonnet, avec qui il a eu deux enfants.

Le lundi 24 septembre 2018, Jean-Pierre Pernaut était absent du JT de TF1 et la présence de Jacques Legros aux commandes du 13 Heures. La réponse est finalement venue du principal intéressé lui-même le mardi 25 septembre : Jean-Pierre Pernaut a indiqué qu'il était malade à ses quelques 80 000 fans sur Twitter et a précisé qu'il venait d'être opéré pour un cancer de la prostate. Le journaliste a indiqué lui-même sur Twitter qu'il souffrait de cette maladie sans préciser quand elle avait été détectée, depuis combien de temps il était soigné. Opéré le 25 septembre, le présentateur du JT de 13 heures a expliqué que l'opération s'était très bien passée dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

Dans une interview accordée au Parisien le 12 novembre 2018, il explique que son médecin lui a affirmé qu'il peut se "considérer comme guéri." Dans son message publié sur ses comptes officiels sur Facebook et Twitter, Jean-Pierre Pernaut a expliqué avoir subi "une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate". Le Parisien précise que l'opération a eu lieu le mardi 25 septembre au matin. La nature exacte de l'opération n'est pas connue ni l'hôpital où le présentateur a été pris en charge. Son retour au JT de 13 heures sur TF1 eu lieu le 12 novembre 2018, un peu moins de deux mois après le début de son congé médical. Le jour même, Pernaut annonçait au Parisien être guéri.

Bonjour à tous



Je dois mabsenter quelque temps de la présentation du JT de 13H. Jai en effet subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate. Tout va bien.



1/2 — Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) September 25, 2018

Newsletter Télévision Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Jean-Pierre Pernaut a d'autres activité que le journalisme, puisqu'il a écrit des pièces de théâtre. Avec son épouse Nathalie Marquay-Pernaut et Jean-Claude Islert, il a coécrit le vaudeville Piège à Matignon. La première a lieu le 17 février 2012 au théâtre du Gymnase. La pièce a eu droit à de nombreuses représentations et à plusieurs tournées jusqu'en 2016. Il a également participé à l'écriture de Régime présidentiel, la suite de sa première pièce. Les représentations ont eu lieu de septembre 2017 à juin 2019.