Marie-Sophie Lacarrau : atteinte du coronavirus, elle s'absente du JT de 13 heures sur TF1

MARIE SOPHIE LACARRAU. La présentatrice du journal télévisé de 13 heures a annoncé avoir contracté le coronavirus. Marie-Sophie Lacarrau ne présentera pas le JT pendant quelques temps.

[Mis à jour le 26 avril 2021 à 12h45] "Pas de rentrée pour moi aujourd'hui". C'est par ces mots que Marie-Sophie Lacarrau a annoncé sur Twitter ce lundi 26 avril 2021 qu'elle ne sera pas aux commandes du journal télévisé de 13 heures sur TF1 pendant quelques temps. La raison : elle a contracté le coronavirus. "Le Covid m'empêche de vous retrouver comme prévu à 13 heures", a simplement écrit la journaliste, précisant qu'elle était actuellement en isolement.

Marie-Sophie Lacarrau n'apparaîtra pas pendant quelques jours à l'antenne de TF1 pour présenter le journal de 13 heures. Elle est ainsi remplacée par son joker, Jacques Legros, qui œuvrait déjà comme remplaçant de Jean-Pierre Pernaut. La présentatrice n'a toutefois pas précisé combien de temps elle serait absente des plateaux pour se remettre du virus.

Pas de rentrée pour moi aujourdhui.

Le Covid mempêche de vous retrouver comme prévu à 13h.

Je termine mon isolement et je reviens en pleine forme au plus vite. En attendant, merci Jacques Legros dassurer avec brio et élégance aux côtés de toute léquipe du 13h !@TF1LeJT — Marie-Sophie Lacarrau (@MSLacarrau) April 26, 2021

Née le 20 septembre 1975 à Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron, Marie-Sophie Lacarrau est une journaliste spécialisée dans la présentation des journaux télévisés. Après avoir fait une classe préparatoire à Toulouse, elle se dirige dans une fac de lettres modernes dans la ville rose. C'est en 1996 qu'elle fait ses premiers pas en tant que journaliste : lors de stages chez Midi Libre puis LCI et M6. Elle intègre ensuite la rédaction de France 3 Quercy-Rouergue en 2000 puis de France 3 Midi-Pyrénées en 2002.

Sur l'antenne locale de France 3 Midi-Pyrénées, elle prend progressivement du galon. On lui confie d'abord le JT régional de la période de Noël 2005 puis elle prend la tête de ce même JT soit à midi soit à 19 heures. Cinq ans plus tard, elle remplace Catherine Matausch les week-ends sur la chaîne nationale de France 3. De 2010 à 2014 elle devient joker de Carole Gaessler pour le JT du 19/20 sur France 3.

Dès août 2014, Marie-Sophie Lacarrau poursuit son parcours dans le service public en tant que joker du 13h mais aussi du 20h de France 2. Elle officiera à ce poste pendant deux ans avant de devenir la présentatrice titulaire des JT de 13 heures de France 2 après le départ d'Elise Lucet. De 2017 à 2019, elle est également joker des JT de 20h de France 2 pendant la semaine. Le 4 décembre 2021, elle présente son premier JT de 13 heures sur TF1, succédant à Jean-Pierre Pernaut.

Après 20 années passées sur France Télévisions, entre France 3 et France 2, Marie-Sophie Lacarrau a accepté l'offre de TF1 de rejoindre le JT de 13 heures en remplacement de Jean-Pierre Pernaut après 33 ans de bons et loyaux services. Elle a pris place dans le fauteuil de présentatrice du 13h de TF1 le 4 janvier 2021 tandis que Jacques Legros restera, quant à lui, joker comme c'était le cas durant le règne de Jean-Pierre Pernaut. Après avoir salué les téléspectateurs, la présentatrice a confirmé sa volonté de marcher dans les pas de son prédécesseur en ouverture de son premier 13 heures : "J'ai un vœu pour cette nouvelle année, a-t-elle dit en ouverture de son premier 13 heures. J'espère tisser avec vous au plus vite ces mêmes liens de complicité et de confiance que vous avez pu construire avec Jean-Pierre Pernaut durant 33 ans."

Salaire de Marie-Sophie Lacarrau sur TF1

La nouvelle présentatrice du JT de 13 Heures de TF1 touchera-t-elle le même salaire que Jean-Pierre Pernaut. Interrogée, Marie-Sophie Lacarrau a botté en touche mais avoué ne pas avoir négocié ses émoluments. "Vous plaisantez ? Quand j'ai dit oui à ce challenge inouï, je n'ai même pas pensé au salaire. On m'a dit après combien je gagnerais, j'étais très contente, fin du deal, a-t-elle expliqué au magazine Elle. "C'est vrai que nous avons du mal à parler de ça… Quand on est une femme, on a l'impression de quémander, de devoir avancer mille arguments… On n'est pas encore sorties des ronces de ce point de vue."

Côté vie privée, contrairement à certains de ses confrères, Marie-Sophie Lacarrau est toujours restée discrète. On sait cependant qu'elle est mariée avec Pierre Bascoul depuis 2006. Directeur-fondateur de Nolita Prod, qui produit des films publicitaires ainsi qu'institutionnels, Bascoul est de cinq ans l'aîné de la journaliste. Ensemble, ils ont eu deux fils de 11 et 13 ans, Malo et Tim. Interrogée sur son rythme de vie, Marie-Sophie Lacarrau avait donné quelques détails au magazine Elle peu après l'annonce de son arrivée sur TF1, revenant sur ses début sur France 2. "J'ai la chance d'avoir un mari qui m'a toujours soutenue. Je veux dire, j'ai un mari normal qui m'a donc soutenue, c'est mieux (rires). C'est pour les garçons que ça a été plus dur car nous vivions à la campagne. Ils sont passés d'un village de mille habitants à une école de mille élèves, ça leur a fait drôle. Mais les enfants sont adaptables, et ils savent que, quand je ne travaille pas, tout mon temps est pour eux. Ma petite astuce, c'est que je les ai déjà amenés au bureau pour qu'ils voient à quoi j'occupe mes journées. En rentrant, le grand m'a dit : 'Je comprends pourquoi tu nous as fait monter, tu t'éclates, c'est super !' Ouf."

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Marie-Sophie Lacarrau est une journaliste française fière de ses origines toulousaines. Elle est née à Villefranche-sur-Rouergue, dans l'Aveyron, d'où est originaire sa mère. Toutefois, elle a passé la grande partie de son enfance à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, suite au divorce de ses parents alors qu'elle n'avait que deux ans, comme elle le confie dans un entretien à TV Grandes Chaînes.